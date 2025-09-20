Polonia despliega su fuerza aérea tras un ataque ruso a Ucrania cerca de su frontera

El Ejército polaco ha anunciado a primera hora de la mañana de este sábado el despliegue de aviones de su fuerza aérea para garantizar la ... seguridad de su espacio aéreo en respuesta a un ataque perpetrado por Rusia en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, han informado las propias Fuerzas Armadas del país miembro de la OTAN.

«Debido a la actividad de las fuerzas aéreas rusas de largo alcance que llevan a cabo ataques en territorio ucraniano, las fuerzas aéreas polacas y aliadas han comenzado a operar en nuestro espacio aéreo. De acuerdo con los procedimientos aplicables, se ha activado todas las fuerzas y recursos disponibles», ha informado el mando operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia en una publicación en la red social X.

En el mismo mensaje, el mando de operaciones ha concretado que el despliegue ha incluido varios cazas, así como la puesta en marcha de sus sistemas terrestres de defensa aérea y de reconocimiento por radar, que han alcanzado su «nivel máximo de alerta».

«Estas medidas tienen como objetivo garantizar la seguridad en las zonas limítrofes con las zonas amenazadas», ha apostillado el Ejército, asegurando que continúa haciendo seguimiento de la situación y que «las fuerzas y recursos subordinados permanecen totalmente preparados para una respuesta inmediata».

Este episodio tiene lugar después de que la Guardia Fronteriza polaca haya denunciado este viernes que dos aviones de combate rusos han sobrevolado «a baja altura» la plataforma petrolífera Petrobaltic, ubicada en el mar Báltico, pocas horas después de que Estonia advirtiera de una incursión de cazas procedentes de Moscú en su espacio aéreo, en un incidente calificado de «inaceptable» por el Gobierno estonio y que ha obligado a desplegar varios aviones italianos integrados en la misión de la OTAN de vigilancia sobre el mar Báltico.