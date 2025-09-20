El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Donald Tusk, primer ministro polaco EP

Polonia despliega su fuerza aérea tras un ataque ruso a Ucrania cerca de su frontera

Este episodio tiene lugar después de que la Guardia Fronteriza polaca haya denunciado que dos aviones de combate rusos han sobrevolado «a baja altura» la plataforma petrolífera Petrobaltic

C.P.S.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:54

El Ejército polaco ha anunciado a primera hora de la mañana de este sábado el despliegue de aviones de su fuerza aérea para garantizar la ... seguridad de su espacio aéreo en respuesta a un ataque perpetrado por Rusia en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, han informado las propias Fuerzas Armadas del país miembro de la OTAN.

