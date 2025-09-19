El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Apedrean un autobús de TUA y le rompen una luna en el barrio de Buenavista
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

Bruselas apuesta por acelerar el veto al gas ruso para aumentar la presión sobre Putin

La Comisión Europea acelera avanza en sus planes para desconectarse de Moscú, inicialmente previsto para 2027, tras el incidente de los drones rusos que violaron el espacio aéreo europeo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:20

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, la Unión Europea ha puesto en marcha dieciocho rondas de sanciones contra Rusia. ... Estas medidas, una a una, han ido castigando a mandatarios rusos, a la flota fantasma, han servido para evitar el acceso de Moscú a ciertas tecnologías... Ahora Bruselas tiene la mirada puesta en el sector energético, cuyos beneficios siguen financiando el conflicto en Ucrania, y apuesta por prohibir todas las importaciones de petróleo y gas ruso a la Unión Europea (UE), acelerando sus planes de desconectarse de la energía del país -inicialmente previsto para 2027-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  2. 2 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  3. 3 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  4. 4

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  5. 5 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  6. 6

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  7. 7 Espectacular vuelco de un camión, que obliga a cortar la A-8 en Caravia
  8. 8 Un herido en nuevo choque de un autobús en Gijón
  9. 9

    Salud admite contratar a médicos de Familia sin la especialidad homologada de «forma temporal» y en
  10. 10

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Bruselas apuesta por acelerar el veto al gas ruso para aumentar la presión sobre Putin

Bruselas apuesta por acelerar el veto al gas ruso para aumentar la presión sobre Putin