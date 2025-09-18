Rusia entrega los cadáveres de otro millar de soldados a Ucrania
El jefe del Kremlin, Vladímir Putin, asegura que unas 700.000 rusos combaten en la actualidad en la exrepública soviética
T. Nieva
Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:53
Ucrania y Rusia confirmaron el jueves un nuevo intercambio de cadáveres de soldados, uno de los pocos asuntos en los que ambos países cooperan mientras ... las negociaciones de paz permanecen estancadas. Kiev dijo haber recibido un millar de cuerpos y Moscú aseguró haber recuperado los restos de 24 militares muertos en combate.
Ambos países han protagonizado varios canjes de cadáveres de combatientes desde principios de año, no sin polémica por el error en algunos intercambios. En este tiempo, en total, a Ucrania le han entregado los restos de 12.000 soldados y a Rusia de varios centenares. Uno de los contados acuerdos derivados de las conversaciones en Estambul fue, precisamente, continuar con estas entregas.
Por su parte, el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, puso el jueves cifras al despliegue ruso en la exrepública soviética, donde dijo que actualmente hay más de 700.000 soldados en el frente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.