El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yulia Navalnaya, viuda del fallecido opositor ruso Alexéi Navalni, al informar este miércoles sobre las causas de sus muerte. AFP

La viuda de Navalni asegura que su marido fue envenenado en la cárcel del Ártico donde murió

La mayor parte de la oposición rusa se encuentra en el extranjero y muchos de sus miembros relevantes tienen condenas in absentia o fueron condenados en el pasado

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:36

Yulia Navalnaya ha comunicado este miércoles que su marido, Alexéi Navalni, fue envenenado. Así al menos lo apunta la viuda del que fue la mayor ... voz opositora contra el presidente ruso Vladímir Putin y su gobierno. La disidente ha explicado que para demostrarlo, obtuvo muestras biológicas del fallecido de contrabando para poder analizarlas. Navalni murió en febrero de 2024 en la colonia penal Jarp, más conocida como Lobo Ártico, una de las más duras del sistema penitenciario del país y situada en el Círculo Polar Ártido. Su funeral fue la última muestra de rechazo al régimen abierta en Moscú de los últimos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»
  2. 2 Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
  3. 3 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  4. 4 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  5. 5

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  6. 6 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  7. 7

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  8. 8 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  9. 9 Las patatas bravas de dos asturianos, candidatas a proclamarse mejores del mundo
  10. 10 Dos heridos en el choque entre un autobús y un coche en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La viuda de Navalni asegura que su marido fue envenenado en la cárcel del Ártico donde murió

La viuda de Navalni asegura que su marido fue envenenado en la cárcel del Ártico donde murió