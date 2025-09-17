La viuda de Navalni asegura que su marido fue envenenado en la cárcel del Ártico donde murió

Yulia Navalnaya ha comunicado este miércoles que su marido, Alexéi Navalni, fue envenenado. Así al menos lo apunta la viuda del que fue la mayor ... voz opositora contra el presidente ruso Vladímir Putin y su gobierno. La disidente ha explicado que para demostrarlo, obtuvo muestras biológicas del fallecido de contrabando para poder analizarlas. Navalni murió en febrero de 2024 en la colonia penal Jarp, más conocida como Lobo Ártico, una de las más duras del sistema penitenciario del país y situada en el Círculo Polar Ártido. Su funeral fue la última muestra de rechazo al régimen abierta en Moscú de los últimos años.

Navalnaya ha emitido un comunicado en vídeo donde ofrece algunos de los detalles sobre esta investigación, aunque no ha especificado ni qué veneno se habría usado ni en qué dos países se analizaron las muestras. Ha explicado que tuvieron acceso a muestras biológicas que fueron «contrabandeadas de forma segura». Durante su discurso también acusó a «países occidentales», sin precisar cuáles, de rechazar investigar la muerte de su marido por razones legales y políticas. Las autoridades penitenciarias aseguraron entonces que el líder opositor falleció después de encontrarse mal, sin concretar más detalles.

«Pido que los laboratorios que hicieron los análisis publiquen sus resultados», ha insistido. «Esos resultados son de importancia pública y deben ser dados a conocer. Nos merecemos la verdad», ha añadido. El mismo día otros opositores del Fondo Anti Corrupción (FBK en ruso; organización que fundó Navalni y que las autoridades rusas han prohibido, además de incluirla en el registro de Organizaciones Extremistas) como María Pevchij ha publicado en redes sociales imágenes de la celda donde Navalni habría pasado sus últimos meses de vida y también donde habría fallecido sufriendo. En la habitación se pueden apreciar las pocas pertenencias que tenía en ella el disidente y las difíciles condiciones que vivió en sus últimos días.

This is a punishment cell in the prison in Kharp, where Alexei Navalny was dying. The photos were taken right after his body was carried out. He had been lying here on the floor, vomiting, screaming in pain. The prison guards, instead of saving him, left him here, locked the bars… pic.twitter.com/8OCUNw17hp — Maria Pevchikh (@pevchikh) September 17, 2025

No sería la primera vez que habrían envenenado al opositor. En 2020 sus seguidores ya denunciaron otro suceso parecido en un avión que le traía de Omsk a Moscú, donde un aterrizaje de emergencia y una rápida intervención de los doctores le salvó la vida. Apenas sobrevivió a este incidente pero recibió la autorización de las autoridades rusas para abandonar el país para tratarse en Alemania. Una vez fuera del país, parecía indicar que el veneno que casi le mata fue Novichok, un agente nervioso fabricado por primera vez en la Unión Soviética. Rusia ha negado por activa y por pasiva haberlo envenenado e incluso algunas voces oficialistas ridiculizaron las acusaciones. Es el caso de Margarita Simonián, directora de Russia Today, que cuando se supo que el opositor estaba en urgencias tras el vuelo de emergencia en Siberia, señaló que probablemente sería por «un bajón de azúcar».

Tiempo más tarde representantes del FBK (entre ellos Navalni mismo) y periodistas de investigación de Bellingcat buscaron a los hombres que habrían envenenado al opositor y fingiendo ser sus superiores consiguieron grabaciones de voz en las que admitían haber puesto el agente nervioso en la ropa interior del disidente. Estas acusaciones también las negó el poder ruso. Cuando regresó en enero de 2021 la Policía rusa le detuvo en el control de pasaportes. Cuando ya se encontraba cumpliendo condena la justicia le juzgó de nuevo en 2022 y en 2023, por malversación de fondos y desacato al tribunal; y por extremismo, respectivamente. Amnistía Internacional («organización indeseable» en Rusia desde 2025), consideró estos juicios como una «farsa».

Divisiones

Después del fallecimiento de Navalni, los suyos prosiguieron su lucha desde el extranjero. Algunos de los más destacados, como Ilya Yashin, Vladímir Kara-Murzá entre algunos otros formaron parte del canje de prisioneros entre Occidente y Rusia del pasado agosto de 2024. Desde entonces la sincronía entre ellos no ha sido sencilla. El pasado 1 de septiembre abandonó el timón del FBK el exdirector del mismo, Iván Zhdanov, y anunció que trabajaría en un libro en el que hablaría de «héroes y traidores», además de aseverar que explicaría el porqué de su abandono en el futuro. Esta dimisión, con recado incluido, indica que la cohesión de los opositores no pasa por su mejor momento.

Además algunos de ellos han pasado por dificultades a título personal. Es el caso de Leonid Volkov que fue atacado a martillazos en la puerta de su casa en Lituania. Otro que ha pasado por dificultades ha sido Ilya Yashin, al que las autoridades rusas han quitado la ciudadanía y le han dejado como apátrida. Desde el pasado 8 de septiembre el Ministerio del Interior ruso comunicó esta decisión, algo que está explícitamente prohibido en la Constitución del país en su artículo número 6. Políticos de las regiones anexionadas de Ucrania de Lugansk y Lugansk propusieron poder revocar la ciudadanía a todas aquellas personas que infringieran el Código Penal del país, algo que no prosperó en aquel momento.