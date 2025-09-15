El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un edificio de Kramatorsk dañado por un bombardeo ruso. AFP

El Kremlin acusa a Ucrania de «ralentizar artificialmente» el proceso de paz

Las autoridades rusas reprochan también a los aliados europeos que «interfieren» en el proceso, que por ahora apenas ha dado resultados salvo varios intercambios de prisioneros

T. Nieva

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:19

Rusia aseguró hace unos días que las negociaciones de paz con Ucrania se encontraban en «una pausa» y el lunes acusó, por un lado, ... a Kiev de «ralentizar artificialmente» ese proceso y, por otro, a los aliados europeos de «interferir» en los contactos, cuyos frutos se han reducido por ahora a varios intercambios de prisioneros vivos y muertos. «Nadie quiere abordar la esencia del conflicto», se quejó Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, quien subrayó que Moscú está «abierto» al diálogo. Pero, dijo, «no hay flexibilidad en la parte ucraniana».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  2. 2 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  3. 3 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  6. 6 Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos
  7. 7 Carreño completa la histórica remontada
  8. 8

    El colapso de la red eléctrica pone en riesgo el despliegue de los centros de datos en Asturias
  9. 9 Perlora, un lugar «impregnado en nuestro recuerdo»
  10. 10

    Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Kremlin acusa a Ucrania de «ralentizar artificialmente» el proceso de paz

El Kremlin acusa a Ucrania de «ralentizar artificialmente» el proceso de paz