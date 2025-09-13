Rumanía moviliza dos cazas ante la presencia de un dron ruso en su espacio aéreo
El incidente eleva la tensión en la OTAN tras la irrupción esta semana de aparatos no tripulados del Kremlin sobre Polonia
T. Nieva
Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:48
La amenaza rusa suma otro capítulo. Tras la irrupción en la madrugada del martes de drones rusos en territorio de Polonia, este sábado otro aparato ... no tripulado de Moscú surcó el espacio aéreo de Rumanía. Dos cazas de este país miembro de la OTAN fueron movilizados, según fuentes militares. El Ministerio de Defensa de Rumanía informó de que los dos aviones F-16 detectaron sobre las 18.23 hora local (15.23 GMT) un dron, sobre cuyo origen no dio detalles, cerca de una zona no habitada en Tulcea, a unos 20 kilómetros de la frontera con Ucrania. El aparato desapareció luego del radar.
Defensa recordó en un comunicado que la ley le autoriza a derribar las aeronaves que entren en el espacio aéreo del país sin autorización. El ministro rumano de Defensa, Ionut Mosteanu, aseguró que la población de esta región no corrió peligro y advirtió de que «Rumanía defiende su espacio aéreo y se mantiene vigilante ante la agresión rusa».
Cierra aeropuerto en Polonia
La tensión va a más en los países cercanos a Rusia. La Fuerza Aérea polaca y sus aliados de la OTAN fueron movilizados ayer para cubrir el espacio aéreo de este país tras recibirse informes de una posible amenaza de drones rusos en las regiones fronterizas con Ucrania, lo que obligó, además, al cierre del aeropuerto de la ciudad de Lublin, según informó el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas Polacas.
«Con el fin de garantizar la seguridad de nuestro espacio aéreo, el Mando Operativo de Polonia ha puesto en marcha todos los procedimientos necesarios. En nuestro espacio aéreo operan aeronaves polacas y aliadas, y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento de radar han sido puestos en estado de máxima alerta», publicó en X un portavoz de este organismo.
