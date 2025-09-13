El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nicusor Dan, presidente de Rumanía. Afp

Rumanía moviliza dos cazas ante la presencia de un dron ruso en su espacio aéreo

El incidente eleva la tensión en la OTAN tras la irrupción esta semana de aparatos no tripulados del Kremlin sobre Polonia

T. Nieva

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:48

La amenaza rusa suma otro capítulo. Tras la irrupción en la madrugada del martes de drones rusos en territorio de Polonia, este sábado otro aparato ... no tripulado de Moscú surcó el espacio aéreo de Rumanía. Dos cazas de este país miembro de la OTAN fueron movilizados, según fuentes militares. El Ministerio de Defensa de Rumanía informó de que los dos aviones F-16 detectaron sobre las 18.23 hora local (15.23 GMT) un dron, sobre cuyo origen no dio detalles, cerca de una zona no habitada en Tulcea, a unos 20 kilómetros de la frontera con Ucrania. El aparato desapareció luego del radar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  4. 4 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  5. 5

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  8. 8

    Juan Cofiño: «El PSOE necesita un revulsivo, el que disiente calla para no ser señalado»
  9. 9

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  10. 10

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rumanía moviliza dos cazas ante la presencia de un dron ruso en su espacio aéreo

Rumanía moviliza dos cazas ante la presencia de un dron ruso en su espacio aéreo