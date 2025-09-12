El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dos operarios ucranianos trabajan en un edificio bombardeado por Rusia en la región de Donetsk.

Dos operarios ucranianos trabajan en un edificio bombardeado por Rusia en la región de Donetsk. Reuters

Rusia asegura que las negociaciones con Ucrania están «en pausa»

Mientras tanto regiones empiezan ya a votar en las elecciones regionales en las que participarán de una forma u otra 81 de las 89 regiones rusas

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:35

Tras algunos avances más simbólicos que relevantes, las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú parecen volver a estar en un punto muerto. Esta idea ... la ha confirmado este viernes Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin, que ha señalado que en lo que respecta a las negociaciones, «se puede hablar de una pausa». Aunque ya ha habido hasta tres rondas de encuentros entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, por ahora lo más relevante que salió de esas reuniones fueron intercambios de prisioneros y de cadáveres de combatientes.

