Vladímir Putin interviene en el Foro Económico Oriental. E.P.

Putin advierte de que un despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania sería un «objetivo legítimo»

El presidente ruso avisa a los aliados de Kiev un día después de que Macron anunciara que más de una veintena de países están dispuestos a formar o enviar soldados a la exrepública si se firma la paz

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:26

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha lanzado una advertencia a la OTAN desde el Foro Económico Oriental de Vladivostok en el que participa este viernes. « ... Si aparecen tropas allí (Ucrania), especialmente ahora, durante las operaciones militares, asumiremos que son objetivos legítimos para la eliminación», ha avisado. Con estas palabras responde al anuncio que un día antes hizo el líder galo, Emmanuel Macron, tras la cumbre de la Coalición de Voluntarios celebrada en París, donde más de una veintena de países se comprometieron a ofrecer garantías de seguridad a Kiev -con la formación o el envío de soldados- en caso de que se acordara una tregua o se firmara la paz.

