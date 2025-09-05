Putin advierte de que un despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania sería un «objetivo legítimo»

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha lanzado una advertencia a la OTAN desde el Foro Económico Oriental de Vladivostok en el que participa este viernes. « ... Si aparecen tropas allí (Ucrania), especialmente ahora, durante las operaciones militares, asumiremos que son objetivos legítimos para la eliminación», ha avisado. Con estas palabras responde al anuncio que un día antes hizo el líder galo, Emmanuel Macron, tras la cumbre de la Coalición de Voluntarios celebrada en París, donde más de una veintena de países se comprometieron a ofrecer garantías de seguridad a Kiev -con la formación o el envío de soldados- en caso de que se acordara una tregua o se firmara la paz.

«Hoy, 26 países se han comprometido oficialmente a desplegar tropas en Ucrania como fuerzas de apoyo o a garantizar su presencia en tierra, mar o aire para proporcionar este apoyo en el territorio de Ucrania al día siguiente del alto el fuego o el establecimiento de la paz», dijo Macron al término de una reunión a la que asistió el presidente de la exrepública soviética, Volodímir Zelenski, y en la que se mantuvo una llamada con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. La lista de aliados que participarían en este plan es por ahora secreta aunque la implicación de Francia, Alemania, Italia y Polonia estarían aseguradas. Cuál sería exactamente su rol es también una incógnita.

El jefe del Kremlin no ha tardado en mostrar su rechazo a este posible despliegue. «Si se toman decisiones que conduzcan a una paz a largo plazo, simplemente no veo sentido a que (soldados occidentales) estén en territorio ucraniano», ha expresado. Rusia ha puesto ya sus condiciones para firmar el fin de la guerra, que pasan por la cesión de territorios por parte de Ucrania (Crimea, Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk, en concreto), la neutralidad de Kiev -que no entre en la OTAN- y su desmilitarización. Previsiblemente Moscú vea también con buenos ojos la imposición de un Gobierno prorruso en la antigua república soviética. Putin declaró el jueves que el conflicto, que se alarga ya tres años y medio, podría acabar pronto si «el sentido común prevalece».

Invitación a Moscú

El mandatario ha insistido en el foro en su invitación a Zelenski a Moscú. «Si alguien realmente desea reunirse con nosotros, estamos listos. El mejor lugar para ello es la capital de la Federación de Rusia», ha reiterado. «La parte ucraniana quiere esta reunión y propone esta reunión. Yo dije que estoy listo, por favor, vengan, nosotros absolutamente aseguraremos las condiciones para el trabajo y la seguridad», ha insistido, consciente de que el líder ucraniano ha dicho ya que la propuesta resulta «inaceptable» tanto por las condiciones rusas como por la ubicación elegida. Kiev ha acusado en el pasado al Kremlin de tratar de acabar con la vida de su presidente en varias ocasiones, a través de comandos chechenos, mercenarios o miembros de los Servicios Secretos, por ejemplo. El asesor presidencial ucraniano Mijáilo Podolyak aseveró que hubo «más de una docena de intentos».

Pero en el Foro Económico Oriental se han hablado además de otros temas. Putin ha afirmado que tiene propuestas económicas de EE UU sobre la mesa, en concreto, de empresas norteamericanas en Alaska. «Allí hay recursos y contamos con tecnologías para la extracción y licuefacción de gas mucho más eficaces que las de algunos de nuestros socios estadounidenses», ha explicado. La relación entre el exagente del KGB y Trump tiene sus vaivenes. Por una parte, el magnate ha pedido a sus aliados europeos que no compren hidrocarburos rusos porque «están financiando la guerra». Y, sin embargo, por otra, ha mostrado buen entendimiento con el jefe del Kremlin.

«Acordamos con Trump hablar por teléfono cuando sea necesario», ha detallado el presidente ruso. Ambos líderes mostraron sintonía en su reunión de Anchorage (Alaska.) a mediados de agosto. El líder republicano ya había hablado sobre la posibilidad de establecer vínculos empresariales con Moscú antes incluso de esa cita. «Me he dado cuenta de que trae a muchos hombres de negocios consigo (Putin), y eso es bueno», apuntó entonces. Además, mostró su interés en hacer negocios con Rusia aunque, asumió, «ellos no quieren hacerlo hasta que la guerra se haya acabado». El Kremlin tendió el pasado febrero la mano a Washington no solo en temas relacionados con los hidrocarburos, sino también en un asunto clave como las tierras raras, esenciales para el sector tecnológico.