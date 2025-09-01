El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

El avión de Ursula von der Leyen sufre un ataque ruso en su GPS cuando aterrizaba en Bulgaria

La aeronave en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea ha tenido problemas con los servicios de navegación cuando se disponía a tomar tierra

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:10

El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sufrido una supuesta interferencia rusa que ha desactivado ... los servicios de navegación GPS en el momento que se disponía a aterrizar en un aeropuerto búlgaro, por lo que los pilotos se vieron obligados a usar mapas de papel. Según ha adelantado el periódico 'Financial Times', las autoridades de Bulgaria han informado a Bruselas de que sospechan que Moscú está detrás de este suceso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  2. 2

    Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»
  3. 3 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  4. 4 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  5. 5 Encuentran al hombre de 82 años al que se buscaba en Alevia, en Peñamellera Baja
  6. 6 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  7. 7

    Óscar Cortés pone la guinda al proyecto del Sporting de Gijón
  8. 8 Dépor - Sporting de Gijón: Otero y Corredera vuelven a la que un día fue su casa
  9. 9

    El Cantábrico se calienta en Gijón por encima de la media mundial
  10. 10 Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El avión de Ursula von der Leyen sufre un ataque ruso en su GPS cuando aterrizaba en Bulgaria

El avión de Ursula von der Leyen sufre un ataque ruso en su GPS cuando aterrizaba en Bulgaria