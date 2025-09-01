El avión de Ursula von der Leyen sufre un ataque ruso en su GPS cuando aterrizaba en Bulgaria

El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sufrido una supuesta interferencia rusa que ha desactivado ... los servicios de navegación GPS en el momento que se disponía a aterrizar en un aeropuerto búlgaro, por lo que los pilotos se vieron obligados a usar mapas de papel. Según ha adelantado el periódico 'Financial Times', las autoridades de Bulgaria han informado a Bruselas de que sospechan que Moscú está detrás de este suceso.

Fue este domingo por la tarde cuando el aparato que trasladaba a Von der Leyen se vio privado de las ayudas electrónicas a la navegación cuando se aproximaba al aeropuerto búlgaro de Plovdiv. Un episodio que la Comisión Europea investiga como una operación rusa. «El GPS de toda la zona del aeropuerto se apagó», ha asegurado uno de los funcionarios de forma anónima al medio. Tras sobrevolar el aeródromo durante una hora, el piloto del avión decidió aterrizar manualmente usando mapas analógicos, añadieron. «Fue una interferencia innegable».

«Podemos confirmar que se produjo una interferencia en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes», ha explicado este lunes la portavoz comunitaria Arianna Podesta, quien ha subrayado que «este incidente subraya la urgencia del actual viaje de la presidenta» a los Estados miembros que lindan con Rusia y Bielorrusia: Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía.

«Somos muy conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia. Esto reforzará aún más nuestro compromiso inquebrantable de aumentar nuestras capacidades de defensa y nuestro apoyo a Ucrania», ha subrayado. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se ha puesto en contacto con el 'Financial Times' para declarar que «la información es incorrecta».

«Putin no va a cambiar»

Durante su visita a Polonia este domingo, Von der Leyen volvió a calificar al presidente ruso, Vladímir Putin, como una amenaza que solo responde en los mismos términos. «En los últimos 25 años, ha iniciado cuatro guerras: Chechenia, Georgia, Crimea y la invasión a gran escala de Ucrania», manifestó la jefa del Ejecutivo comunitario «No ha cambiado ni va a cambiar. Es un depredador», añadió.

En territorio polaco insitió en su planteamiento de una «Ucrania bien armada» y protegida por dos líneas de defensa adicionales, las proporcionadas por la coalición internacional y el proceso de adhesión a la Unión Europea, durante una rueda de prensa en la frontera de Polonia con Bielorrusia junto al primer ministro, Donald Tusk.