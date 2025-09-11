El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente polaco, Karol Nawrocki, este jueves en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en Varsovia. AFP

Rusia y Bielorrusia se preparan para lucir músculo militar en plena tensión con Polonia

Lukashenko mientras tanto busca mejorar su relación con Washington con la visita del enviado de Trump a su país

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:52

Este próximo viernes Moscú y Minsk empezarán las maniobras militares Zapad (Oeste en ruso) en territorio bielorruso, que acabarán el martes 16 de septiembre. La ... última vez que las realizaron fue en 2021, pocos meses antes del inicio de la guerra contra Ucrania. Muchos de los 200.000 soldados que participaron entonces fueron parte de la invasión desde el norte en dirección a Kiev en febrero de 2022. En esta ocasión solo 13.000 efectivos formarán parte de las maniobras. A pesar del contexto, Moscú ha insistido que no tienen ninguna intención más allá de entrenar a su personal militar. El mismo portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha apuntado que «los ejercicios se llevarán a cabo. Son ejercicios planificados. No están dirigidos contra nadie».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  3. 3 El xatu milagro de Fontaciera
  4. 4 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  5. 5 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  6. 6 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  7. 7

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  8. 8

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  9. 9

    Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»
  10. 10

    Asturias amenaza con multas de hasta 100.000 euros a quien engañe a los consumidores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rusia y Bielorrusia se preparan para lucir músculo militar en plena tensión con Polonia

Rusia y Bielorrusia se preparan para lucir músculo militar en plena tensión con Polonia