Donald Tusk, primer ministro de Polonia: «No estamos en guerra»

«No hay razón para afirmar que estamos en guerra, pero no cabe duda de que esta provocación es incomparablemente más peligrosa desde la perspectiva ... de Polonia que cualquier otra anterior«, ha declarado el primer ministro polaco sobre el derribo de casi una veintena de drones rusos sobre su espacio aéreo esta pasada madrugada. Donald Tusk no ha querido restar importancia a la intrusión, pero ha hecho un llamamiento a la calma y a quienes están expresando »opiniones opuestas«: »No hay razón para que busquemos un enemigo en Occidente. Nos basta con uno en Oriente», subrayó.

En su opinión, las señales que ha recibido su gabinete de los jefes de Estado de la Unión Europea y la OTAN «indican que todos son conscientes de que se trata de una guerra común» y ha dejado clato que «Polonia apoyará a Ucrania», el país que «soporta toda la carga de la resistencia a la agresión rusa. Esto es importante para nuestra seguridad», ha enfatizado.

Tusk ha revelado que mantiene un contacto permanente con los aliados y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para garantizar que si se repite un incidente de estas características (lo cual no sería raro dado los intensos bombardeos que planifica Rusia), «podamos responder con la misma eficacia a la amenaza en las próximas horas, días y semanas. Esta es la primera vez que se derriban drones rusos sobre el territorio de un Estado miembro de la OTAN. Todos nuestros aliados se están tomando la situación muy en serio», ha enfatizado.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha reaccionado esta mañana a lo que ha calificado como «la violación de espacio aéreo más seria de Rusia desde que comenzó la guerra». Según la política estonia, «todo indica que fue intencionado, no accidental», una hipótesis que también ha puesto sobre la mesa el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Kallas ha mostrado su «total solidaridad» con Varsovia y apuntado que Rusia «está escalando la guerra y no poniéndole fin». La responsable comunitaria de Exteriores ha pedido más respaldo a Ucrania, al tiempo que ha señalado que la UE apoyará «iniciativas como el Escudo Oriental de Defensa», propuesto precisamente por Polonia.

«Simplemente inaceptable», dice Macron

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado más cauta que su compañera de gabinete a la hora de establecer la intencionalidad o no del incidente. Ha considerado que la acción rusa ha sido «imprudente y sin precedentes» antes de mostrar su «plena solidaridad» con Polonia y advertir: «La UE defenderá cada centímetro de su territorio». Von der Leyen aseguró que «necesitamos sanciones más severas» y que la Unión ya trabaja en un nuevo paquete de castigos a la flota en la sombra rusa y el apartamiento de los recursos energéticos de este país.

Entre las reacciones europeas, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha tachado de «simplemente inaceptable» la incursión de los drones rusos yr revalidado el compromiso galo con «la seguridad de nuestros aliados». El jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, ha señalado que «este acto de agresión» constituye una« grave violación de la seguridad euroatlántica», aunque él está convencido de que cualquier acto de provocación tendrá una respuesta «solidaria y firme» de Europa.