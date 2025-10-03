El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Manifestantes propalestinos se manifiestan en el centro de Roma este viernes. Reuters

Cientos de miles de italianos se suman a la huelga por la Flotilla

Pese a que habían sido declarados ilegales, los paros bloquean los transportes públicos, los puertos y otros sectores, con manifestaciones multitudinarias por todo el país

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:34

Comenta

El Gobierno de Giorgia Meloni está viviendo sus días más difíciles desde que llegó al poder hace ya casi tres años. El bloqueo a la ... Global Sumud Flotilla el pasado miércoles, en la que viajaban más de 40 italianos a bordo, entre ellos varios parlamentarios, y la negativa del Ejecutivo de Roma a reconocer el Estado palestino y a utilizar un tono más duro con Israel ha provocado una ola de indignación social que ha alcanzado su punto álgido este viernes con la jornada de huelga convocada por el principal sindicato del país, la Cgil, junto a otras centrales menores de trabajadores. Además de paros en la educación, los transportes públicos, los puertos y otros sectores, la jornada está marcada por las manifestaciones convocadas en un centenar de ciudades por todo el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  4. 4

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  5. 5 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  6. 6

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  7. 7

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  8. 8 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  9. 9

    Los drones intrusos cierran el aeropuerto de Munich mientras Europa busca sus bases de lanzamiento
  10. 10

    Cascos propone que el Gobierno compre la concesión a Aucalsa y aplique una bonificación del 100% hasta 2050

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cientos de miles de italianos se suman a la huelga por la Flotilla

Cientos de miles de italianos se suman a la huelga por la Flotilla