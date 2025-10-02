El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Abordaje de soldados de Israel al barco 'Florida', que forma parte de la Flotilla humanitaria. Reuters

Israel prepara la deportación de los casi 500 activistas de la Flotilla

Quienes acepten su expulsión volarán a sus lugares de origen y los que se nieguen irán a prisión a la espera de juicio

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Jerusalén

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:27

Comenta

Israel no permitió a la Flotilla llegar a la costa de Gaza y entregar la ayuda humanitaria, pero su mensaje caló y las protestas y ... muestras de solidaridad prendieron en ciudades de todo el mundo tras conocerse su captura. Desde que zarpó de Barcelona el 1 de septiembre, Israel comenzó a preparar el dispositivo para bloquear el acceso de más de 40 barcos y 500 activistas y, llegado el momento, lo puso en marcha, en pleno Yom Kippur, la fiesta más sagrada para los judíos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  3. 3

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  4. 4 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  5. 5

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  6. 6

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  7. 7 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  8. 8

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  9. 9 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  10. 10 Un buñuelo corona a tres cocineros asturianos en el Concurso Nacional de Pintxos de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Israel prepara la deportación de los casi 500 activistas de la Flotilla

Israel prepara la deportación de los casi 500 activistas de la Flotilla