¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen. AFP

El Consejo de Estado francés confirma a Le Pen la pérdida de su cargo como consejera departamental

El recurso sobre la constitucionalidad que había presentado la líder de la extrema derecha gala no pasó el filtro de ese organismo judicial

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

La ultraderechista Marine Le Pen ha vuelto a perder otro trámite judicial en contra de su inhabilitación hasta 2030 y las consecuencias derivadas de ello. ... El Consejo de Estado rechazó el lunes por la tarde el recurso sobre la constitucionalidad de su dimisión de oficio como consejera departamental, presentado por la líder de Agrupación Nacional. La justicia administrativa había estipulado la pasada primavera la renuncia forzada de su cargo como consejera en el departamento —equivalente galo de una provincia— de Pas-de-Calais, en el norte de Francia. Una decisión confirmada ahora por el Consejo de Estado.

