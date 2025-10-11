El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sébastien Lecornu habla con la prensa tras visitar una comisaría de Policía en la periferia sur de París. AFP

Los conservadores abandonan el Gobierno francés y debilitan aún más a Lecornu

La continuidad del nombrado dos veces primer ministro depende solo de los socialistas, que le exigen la «suspensión inmediata» de la reforma de las pensiones

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:31

Comenta

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, está contra las cuerdas pocas horas después de haber sido nombrado por segunda vez. Tras un culebrón de cinco ... días, marcado por su dimisión el lunes y su designación de nuevo el viernes a las diez de la noche, este dirigente ha arrancado su segundo mandato con una situación aún más frágil que en el primero, que duró menos de un mes.

