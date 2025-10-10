El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sébastien Lecornu y Emmanuel Macron. AFP

Macron nombra de nuevo a Lecornu como primer ministro tras cinco días de culebrón

El presidente de Francia designa jefe del Ejecutivo al mismo dirigente de centro-derecha que dimitió el lunes tras una reunión en el Elíseo con la oposición que se termina sin acuerdo

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:26

Comenta

Francia se ha convertido en la nueva Italia. Los seriales de su muy inestable política representarían un brillante guion si se tratara de una ficción. ... Pero es la realidad y este viernes por la noche concluyó un esperpéntico (y preocupante) culebrón de más de cinco días. Con un comunicado poco antes de las diez de la noche -una hora realmente tardía para hacer un anuncio de este tipo-, el Elíseo indicó que el presidente galo, Emmanuel Macron, nombra de nuevo a Sébastien Lecornu como primer ministro.

