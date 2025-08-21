Detenido en Italia un ucraniano acusado de sabotear los gasoductos Nord Stream en el Báltico
Estaba reclamado por la Fiscalía alemana, que le considera el cabecilla de esta operación registrada en septiembre de 2022
Jueves, 21 de agosto 2025, 19:24
Las autoridades italianas han detenido este jueves a un ciudadano ucraniano buscado en Alemania bajo la acusación de ser el cerebro de la operación de ... sabotaje contra los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022. Este ataque supuso un punto de inflexión en la invasión rusa de Ucrania que se había iniciado apenas seis meses antes.
La Fiscalía germana sospecha que el arrestado es «presumiblemente uno de los coordinadores» de la trama. Así, el Ministerio Público le imputa haber detonado la carga explosiva que dañó la infraestructura en el mar Báltico.
La detención tuvo lugar en Rímini, una ciudad en el nordeste de Italia. Roma tiene previsto extraditar al hombre a Alemania, el país en el que desembocan los gasoductos desde Rusia. «La Fiscalía federal alemana ordenó la detención, en virtud de una orden de arresto europea, del ciudadano ucraniano Serhii K. por parte de la policía italiana», según un comunicado oficial.
No estaban operativos
El 26 de septiembre de 2022 se detectaron cuatro fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 frente a la isla danesa de Bornholm, que conectan Rusia con Alemania y estaban en medio de las tensiones geopolíticas desde el inicio de la guerra en Ucrania. Ninguna de esas instalaciones estaba operativa cuando se produjeron las fugas.
Según la fiscalía alemana, «para el transporte, el detenido y sus cómplices utilizaron un velero que había zarpado de Rostock», un puerto germano en el Báltico. El velero fue alquilado a una empresa alemana con documentos de identidad falsos.
