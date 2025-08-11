El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ibtissam Lachgar, a la derecha, en una imagen de archivo. EL CORREO

Detienen en Marruecos a una activista LGTBI por ponerse una camiseta con la frase: 'Alá es lesbiana'

Ibtissam Lachgar, una destacada feminista con una larga lucha por los derechos humanos, fue arrestada por blasfemia

Óscar Beltrán de Otálora

Óscar Beltrán de Otálora

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:00

Un juzgado de Rabat ha ordenado el ingreso en prisión de Ibtissam Lachgar, una de las principales defensoras de los derechos LGTBI en Marruecos y ... conocida por su activismo a favor de los derechos humanos. Lachgar se enfrenta a la posibilidad de ser acusada de atentar contra la religión islámica, un delito previsto en el código penal y que puede implicar multas de entre 2.000 y 20.000 euros e incluso cinco años de prisión si el delito se produce en un medio público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  2. 2 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  3. 3 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  4. 4 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  5. 5 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional
  6. 6 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  7. 7 Rescatan ilesa a una joven que volcó con su coche junto a la playa de Barru, en Llanes
  8. 8

    Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España
  9. 9 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  10. 10 El Xiringüelu estalla en Pravia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detienen en Marruecos a una activista LGTBI por ponerse una camiseta con la frase: 'Alá es lesbiana'

Detienen en Marruecos a una activista LGTBI por ponerse una camiseta con la frase: &#039;Alá es lesbiana&#039;