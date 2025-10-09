El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Emmanuel Macron, durante la cumbre celebrada este jueves en París. AFP

Dirigentes europeos y árabes se conjuran para que el plan de Trump vaya más allá de la liberación de rehenes

El presidente francés, Emmanuel Macron, se felicita por «un acuerdo histórico», pero advierte en una cumbre en París de que «la paz es frágil»

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:32

Comenta

El presidente francés, Emmanuel Macron, se felicitó este jueves por «el acuerdo histórico» entre Israel y la milicia palestina Hamás bajo el amparo de los ... Estados Unidos de Donald Trump. «Quiero felicitar al presidente Trump por su compromiso personal, al emir de Catar y al primer ministro» de Emiratos Árabes Unidos, aseguró el jefe del Estado galo, que también mencionó a los mandatarios de Turquía y Egipto. Pronunció esas palabras en el arranque de una reunión en París entre ministros de Asuntos Exteriores de países europeos, árabes, así como de Indonesia, Canadá y Pakistán. La cumbre ganó en relevancia al coincidir con el pacto entre el Gobierno israelí y la organización islamista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  4. 4 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  5. 5 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  6. 6

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  7. 7 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  8. 8 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  9. 9 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  10. 10

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Dirigentes europeos y árabes se conjuran para que el plan de Trump vaya más allá de la liberación de rehenes

Dirigentes europeos y árabes se conjuran para que el plan de Trump vaya más allá de la liberación de rehenes