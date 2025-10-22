El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Periodistas fotografían la vivienda de la localidad francesa de Saint-Molf en la la que se habrían producido los hechos. AFP

Dos detenidos en Francia tras el presunto secuestro de una mujer en un garaje durante años

La víctima tiene 45 años y una pareja de edad avanzada ha sido imputada por los delitos de retención ilegal y tortura

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:56

Comenta

Mientras en Francia sigue dando que hablar la encarcelación del expresidente Nicolas Sarkozy, un pequeño pueblo del noroeste del territorio galo ha vivido en los ... últimos días una historia chocante en un registro completamente distinto. Dos habitantes de la localidad de Saint-Molf, situada a unos 80 kilómetros al oeste de Nantes, fueron detenidos la semana pasada, informaron este miércoles medios locales y nacionales. El motivo de ese arresto resulta espeluznante: presuntamente haber tenido secuestrada durante varios años en un garaje a una mujer que logró escaparse la semana pasada.

