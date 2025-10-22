Dos detenidos en Francia tras el presunto secuestro de una mujer en un garaje durante años

Mientras en Francia sigue dando que hablar la encarcelación del expresidente Nicolas Sarkozy, un pequeño pueblo del noroeste del territorio galo ha vivido en los ... últimos días una historia chocante en un registro completamente distinto. Dos habitantes de la localidad de Saint-Molf, situada a unos 80 kilómetros al oeste de Nantes, fueron detenidos la semana pasada, informaron este miércoles medios locales y nacionales. El motivo de ese arresto resulta espeluznante: presuntamente haber tenido secuestrada durante varios años en un garaje a una mujer que logró escaparse la semana pasada.

Esta sórdida historia ha sido revelada por el diario 'Ouest-France'. Según este prestigioso rotativo local, la mujer, de 45 años, consiguió huir el 14 de octubre por la noche y llamó a la puerta de uno de los vecinos. Gracias a ello, pudo denunciar lo que había vivido a la Policía. Fue ingresada luego en un hospital en un estado «muy frágil» y sufriendo hipotermia. Eso se debía al haber malvivido en unas condiciones «muy insalubres» en una casa de ese pueblo, con casi 3.000 habitantes.

La víctima explicó que la habían encerrado en un garaje, donde dormía en una tumbona de playa. «Tenía que hacer sus necesidades en un bote y en bolsas de plástico. Le daban para comer puré mezclado con líquido para limpiar platos», indicó el fiscal de la República de Nantes, Antoine Leroy, en un comunicado.

«Se pelearon y la situación degeneró»

Los dos presuntos responsables de este grave suceso son una mujer, de 60 años, y un hombre, de 85, que mantienen una relación sentimental. Ella se encuentra actualmente en detención provisional, mientras que el hombre está libre. Ambos fueron imputados la semana pasada por los delitos de «secuestro arbitrario con tortura o acto de barbarie» y «de abuso fraudulento de un estado de dependencia psicológica o física». Los dos han minimizado su parte de responsabilidad en este caso, aunque han reconocido los hechos.

La víctima se había divorciado en 2022 y desde entonces las autoridades prácticamente había perdido el rastro de su existencia. Sus últimas operaciones bancarias fueron transferencias a las cuentas de los dos imputados. Primero, ella había compartido la casa con la mujer arrestada, que trabaja como auxiliar sanitaria. Pero cuando el hombre se instaló con ellas, supuestamente la encerraron en el garaje. «Ellas dos se pelearon y la situación degeneró», ha explicado el anciano en unas sorprendentes declaraciones este miércoles a la cadena BFM TV. «Pensábamos que actuábamos de manera correcta», ha añadido.

Aunque en un principio los medios franceses indicaron que el supuesto secuestro duró cinco años, el anciano imputado ha dicho que se produjo «a lo largo de tres años y medio». Antes de que la encerraran en el garaje, la víctima explicó que primero la obligaron a dormir en una tienda de campaña en el jardín. También sufrió actos de violencia y la drogaron, según la Fiscalía. Un delito de secuestro puede ser condenado en Francia con penas de 20 años de prisión, que pueden subir hasta 30. De hecho, se trata de una de las acciones más graves según el código penal.