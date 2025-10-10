El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El primer ministro belga, Bart de Wever. AFP

Dos detenidos por planear un atentado contra el primer ministro belga

La policía sospecha que pretendían acoplar una carga explosiva casera a un dron para atacar a Bart de Wever y otros cuatro políticos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:02

Comenta

Un amplio dispositivo policial perturbó ayer el día a día de los ciudadanos de Amberes. Dos personas fueron detenidas acusadas de planear un atentado contra ... varios políticos, entre los que se encontraba el primer ministro de Bélgica, el nacionalista flamenco Bart de Wever. La fiscalía federal informó de que al parecer, se trataría de «un ataque de inspiración yihadista».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  4. 4

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  5. 5 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  6. 6

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  7. 7 Luis Carrión ya está en Asturias para tomar las riendas del Real Oviedo
  8. 8 Las primeras decisiones de Borja Jiménez: Mbemba y Enol Prendes regresan al Sporting Atlético
  9. 9

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  10. 10

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Dos detenidos por planear un atentado contra el primer ministro belga

Dos detenidos por planear un atentado contra el primer ministro belga