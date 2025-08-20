El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Raphaël Graven, verdadero nombre del 'streamer' fallecido, en una imagen que difundió en redes sociales. E.C.

Escándalo en Francia por la muerte en directo de un 'streamer' que se sometía a torturas para captar audiencia

El caso ya había sido investigado por la Fiscalía de Niza pero no se evitó el fallecimiento

Óscar Beltrán de Otálora

Óscar Beltrán de Otálora

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:14

La sordidez y la inmoralidad de las redes han alcanzado en Francia un punto de no retorno con la muerte en directo de un hombre ... que aceptaba someterse a torturas y malos tratos en directo como forma de conseguir audiencia y convertirse en un influencer. El caso, registrado este domingo, ha provocado una tormenta política en la que se está poniendo en cuestión tanto el comportamiento del submundo de las redes como la falta de medios en las instituciones para controlar los contenidos violentos y degradantes que triunfan en internet.

