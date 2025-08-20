Escándalo en Francia por la muerte en directo de un 'streamer' que se sometía a torturas para captar audiencia

La sordidez y la inmoralidad de las redes han alcanzado en Francia un punto de no retorno con la muerte en directo de un hombre ... que aceptaba someterse a torturas y malos tratos en directo como forma de conseguir audiencia y convertirse en un influencer. El caso, registrado este domingo, ha provocado una tormenta política en la que se está poniendo en cuestión tanto el comportamiento del submundo de las redes como la falta de medios en las instituciones para controlar los contenidos violentos y degradantes que triunfan en internet.

El fallecido es Raphaël Graven, un exmilitar de 46 años que hace cinco años desembarcó en el mundo de los 'streamer', las personas que interactúan en directo con sus seguidores mediante plataformas como Twitch. Graven, que adoptó el apodo de 'Jean Pormanove', comenzó jugando a videojuegos en directo, pero pronto se pasó a un lado oscuro en el que aceptaba ser humillado en directo para conseguir seguidores.

Con esas prácticas consiguió 143.000 seguidores en Instagram, 670.000 en Twitch y más de medio millón en TikTok. Residente en Contes, una ciudad próxima a Niza, comenzó a someterse a prácticas cada vez más extremas, en las que otros dos 'streamers', apodados 'Naruto' y 'Safine', le sometían a vejaciones. En diciembre de 2024, la Fiscalía de Niza investigó a esos dos influencers por el supuesto maltrato a 'Promanove' y a un minusválido, a los que humillaban en directo, aunque no se tomó ninguna medida contra los acosadores.

Sustancias tóxicas

Según ha publicado 'Le Figaro', en la última semana, 'Promanove' aceptó someterse a un reto llamado '10 Días y Noches de Tortura'. Ese desafío implicó ser sometido a violencia física extrema y a la ingesta de sustancias supuestamente tóxicas, además de la privación del sueño. En la madrugada del domingo al lunes, sus seguidores vieron cómo se iba a dormir en una especie de lugar comunal que utilizaba con otros streamers. Algo sucedió y cuando sus compañeros intentaron despertarle ya estaba muerto. Llegaron a lanzar una botella al cadáver para que reaccionase. A raíz del fallecimiento, la Fiscalía de Niza abrió una investigación y ahora se está a la espera de los resultados de la autopsia para conocer las causas de la muerte.

El fallecimiento ha puesto en la diana a Arcom (Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital, por sus siglas en francés), el organismo creado por el Gobierno para controlar el contenido dañino en las redes sociales, en especial, el dirigido a los jóvenes. El caso de 'Pormanove' ha evidenciado que las instituciones no son capaces de controlar lo que sucede en las redes, en especial, cuando existían antecedentes de que estaba siendo sometido a vejaciones y torturas en directo.

La ministra de Transición Digital, Clara Chapaz, optó por culpar a las plataformas por permitir este tipo de actuaciones. «La responsabilidad de las redes en la difusión de contenido ilícito no es una opción, es la ley. Este tipo de desafíos no pueden tener lugar en Francia ni en Europa», señaló Chapaz. El problema es que 'Kick', la red que utilizaba 'Pormanove' para llegar a su audiencia, es australiana.

Mucho más duro se mostró el diputado socialista Arthur Delaporte, quien denunció la «economía de lo sórdido» que subyace en muchos de los contenidos que triunfan en redes sociales. El político criticó también que el organismo que debe velar en Francia por la legalidad de los contenidos digitales apenas tiene veinte empleados «cuando en Alemania, el mismo programa cuenta con 60 empleados». Delaporte, que preside la comisión que investiga el efecto de TikTok en los menores, se dolió del fallo de todas las instituciones a la hora de proteger la vida de un hombre cuya muerte se retransmitió ante miles de personas.