España podrá acceder al fondo europeo de solidaridad por la presión migratoria que sufre
La normativa contempla compensaciones de 20.000 euros por cada persona que acoja o la reubicación de migrantes en otros países europeos a partir de mediados de 2026
Martes, 11 de noviembre 2025, 17:46
En el camino para la aplicación del Pacto europeo de Migración y Asilo, la Comisión Europea ha determinado este martes que España y otros tres ... países podrán acceder al fondo de solidaridad, debido a la gran presión migratoria a la que están expuestos. De este modo y, una vez la propuesta sea respaldada por los Veintisiete, Grecia, Chipre, España e Italia podrán acceder a una compensación económica de 20.000 euros por migrante o a la reubicación de personas a otros países de la UE que no sufran presión migratoria. Se espera que esta medida comience a aplicarse en la segunda mitad de 2026.
El informe comunitario destaca el «desproporcionado número de llegadas» que reciben estos cuatro países situados en el sur de Europa. Destaca, además, que Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Países Bajos y Finlandia «están en riesgo de sufrir presión migratoria», debido al gran número de llegadas en años precedentes, a sus sistemas de acogida que se encuentran «tensionados» o a las amenazas del uso de la migración como arma.
La Comisión seguirá de cerca la situación en estos países y evaluará los riesgos periódicamente. Además, Bulgaria, Chequia, Estonia, Croacia, Austria y Polonia tendrán la posibilidad de pedir al Consejo una deducción «total o parcial» de sus contribuciones al Fondo de Solidaridad para los próximos años. Para mantener el equilibrio de solidaridad y responsabilidad entre los Estados miembros, la Comisión no obligará a contribuir a aquellos países bajo presión migratoria «si se han identificado deficiencias sistémicas en ese Estado miembro con respecto a las nuevas normas de responsabilidad».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión