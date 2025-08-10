Europa excluye a España de su diálogo sobre Ucrania

Desde el principio de la invasión, Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo a Ucrania. Ha visitado Kiev en varias ocasiones y su homólogo ucraniano, Volodímir ... Zelenski, le ha agradecido a menudo la ayuda recibida, ya hayan sido tanques Leopard o equipos de generación energética. Los dos mandatarios hablaron por última vez el sábado y plasmaron su buena sintonía en sus respectivas cuentas de la red socialX. Sánchez exigió «una paz justa y duradera que respete la independencia y la soberanía de Ucrania» y Zelenski aplaudió que tengan «la misma visión».

Sin embargo, ayer la ComisiónEuropea reflejó la poca influencia de España al aprobar una resolución de apoyo a Ucrania sin la firma de ningún representante de Madrid. Sí que estaban las rúbricas de los líderes de Italia, Francia, Alemania, Polonia, Finlandia e incluso la del Reino Unido, que ni siquiera es ya parte de la UniónEuropea.

Eso sí, el texto no anuncia nada nuevo. Incide en que «solo un enfoque que combine una diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión sobre la Federación Rusa» podrá poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, aplaude «el trabajo del presidente Trump por detener la masacre en Ucrania» y afirma que los países firmantes están «listos para apoyar ese trabajo en el plano diplomático, además de mantener un sustancial apoyo militar y financiero a Ucrania». Todo ello a la vez que imponen «medidas restrictivas contra la Federación Rusa».

Son ideas que comparte el Ejecutivo de Sánchez, que no es la primera vez que queda excluido del grupo de principales países europeos en torno a este tema. Tampoco fue invitado a la reunión que el sábado protagonizaron esos aliados europeos y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien parece estar preparando el terreno antes de que Trump y Putin se reúnan el viernes en Alaska. El presidente deEstados Unidos también habló por teléfono con diferentes líderes de la UE para informarles sobre los avances de su enviado, Steve Witkoff, en Moscú. Pero no hay constancia de que Sánchez estuviese en ese grupo.

Sánchez en Londres

No obstante, el presidente del gobierno español sí que viajará a Londres el próximo 3 de septiembre para encontrarse con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en su residencia oficial. Si bien Sánchez ha viajado hasta cuatro veces a territorio británico, esta será la primera vez que mantenga un encuentro bilateral con su homólogo, en una reunión en la que se contempla dialogar sobre el reciente acuerdo entre España, Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar. No ha trascendido si los dos dirigentes tratarán la situación de Ucrania, que puede ser muy diferente para entonces.

De momento, sobre el terreno poco cambia. Los enfrentamientos y ataques mortales continúan, con lanzamientos mutuos de drones durante la madrugada de ayer, mientras el ejército ruso sigue avanzando en el este frente a un adversario menos numeroso y peor equipado.

En la región oriental de Donetsk, cuatro personas murieron ayer tras bombardeos rusos y otras dos en la región de Jersón, en el sur, según informaron las respectivas autoridades. Estos ataques dejaron también una veintena de heridos.

Para poner fin al conflicto, Moscú exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a los suministros de armas occidentales y a cualquier adhesión a la OTAN.

Estas exigencias son inaceptables para Ucrania, que pide la retirada de las tropas rusas de su territorio y garantías de seguridad occidentales. Esto incluiría más suministros de armas y el despliegue de un contingente europeo, a lo que Rusia se opone.

Ante la falta de eficacia de las medidas económicas y del apoyo militar que Occidente ha ofrecido a Kiev hasta ahora, la esperanza está puesta en la reunión entre Trump y Putin, aunque los tres encuentros bilaterales protagonizados por Rusia y Ucrania hasta ahora no han logrado resultado alguno.