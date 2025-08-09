Sánchez cierra filas con Zelenski: «Nada sobre Ucrania sin Ucrania»

El mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, han coincidido este sábado tras una conversación telefónica en que tanto ... Europa como Kiev deben ser actores instrumentales para resolver el conflicto con Rusia. Así lo han dejado claro en su primer diálogo tras anunciarse la víspera que el próximo viernes se reunirán a dos bandas el líder estadounidense, Donald Trump, y el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

«Nada sobre Ucrania sin Ucrania. Debemos permanecer unidos», ha manifestado el presidente del Gobierno español en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X tras intercambiar impresiones con el mandatario ucraniano quien, por su parte, ha destacado la importancia de que «Pedro y yo compartimos la misma visión: hay que tener en cuenta la voz de Europa».

Ambos líderes han coincidido igualmente que resulta imprescindible que Ucrania preserve su integridad territorial después de que Trump avanzara el viernes que las conversaciones con Putin, que no tienen en cuenta a Zelenski, podrían tratar un «canje de territorios». Dicho de otra forma, supondría la legitimación norteamericana de las regiones ucranianas anexionadas unilateralmente por Rusia a lo largo del conflicto en el este del país, desde 2014.

I just talked to @ZelenskyyUa to discuss about the latest developments on the ground. I expressed once again my full support to him.



We must reach a just and lasting peace that respects Ukraine's independence and sovereignty.



Nothing about Ukraine without Ukraine. We must… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 9, 2025

Zelenski ha considerado en este sentido como prioritario que Rusia «no intente imponer a nadie, una vez más, unas condiciones irreales», mientras que Sánchez ha insistido en la necesidad de «alcanzar una paz justa y duradera que respete la independencia y la soberanía de Ucrania» antes de reiterar a su homólogo ucraniano su «total apoyo». El mandatario de Kiev también ha confirmado que ha tratado con su homólogo español «el camino de Ucrania hacia la integración europea» antes de recordar que su país «ha cumplido con todas sus obligaciones y está totalmente preparado para abrir el primer bloque de negociaciones».

I spoke with Prime Minister of Spain @sanchezcastejon. I am grateful for Spain’s support for Ukraine and our people.



I informed about the diplomatic situation and our contacts with partners, and shared our vision of what the next steps should be. The main thing now is to ensure… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025

La conversación con Sánchez se enmarca en la ronda de contactos con líderes europeos que ha llevado a cabo Zelenski desde primera hora de este sábado. Entre ellos destaca también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.