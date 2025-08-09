El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Volodímir Zelenski y Pedro Sánchez, en uno de sus encuentros en Bruselas. Moncloa

Sánchez cierra filas con Zelenski: «Nada sobre Ucrania sin Ucrania»

El presidente español coincide en una llamada telefónica con su homólogo de Kiev en no ceder territorios a Rusia e insta a la unidad de los socios europeos

T. Nieva

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:46

El mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, han coincidido este sábado tras una conversación telefónica en que tanto ... Europa como Kiev deben ser actores instrumentales para resolver el conflicto con Rusia. Así lo han dejado claro en su primer diálogo tras anunciarse la víspera que el próximo viernes se reunirán a dos bandas el líder estadounidense, Donald Trump, y el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  3. 3 El mercado pone en su sitio al Real Oviedo
  4. 4 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  5. 5 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas
  6. 6 De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias
  7. 7 Mina Longo da el pistoletazo de salida a una masiva Semana Grande: «Gijón está en un nivel superior pero no vamos a tener sitio para tantos»
  8. 8 Una playa de Asturias, entre las 40 mejores del mundo, según National Geographic
  9. 9

    «Todos los que entran en España violentando las fronteras y delinquen deben ser devueltos»
  10. 10 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sánchez cierra filas con Zelenski: «Nada sobre Ucrania sin Ucrania»

Sánchez cierra filas con Zelenski: «Nada sobre Ucrania sin Ucrania»