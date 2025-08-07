El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El ERE de Duro afectará a 180 empleados tras el preacuerdo con la mayoría sindical
Vladímir Putin y Donald Trump, en un encuentro en 2018 durante una cumbre del G20 en Buenos Aires. Reuters

Trump y Putin se reunirán en los próximos días para hablar sobre Ucrania

El lugar del encuentro es una incógnita aunque el jefe del Kremlin, con una orden de arresto internacional, apuesta por Emiratos Árabes

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:42

Todo en marcha para que Vladímir Putin y Donald Trump se vean las caras. El asesor del jefe del Kremlin en política exterior, Yuri Ushakov, ... informó este jueves que los equipos diplomáticos ruso y estadounidense «están empezando a prepararse para una importante reunión» entre los presidentes de las dos superpotencias y han iniciado contactos para acordar su agenda de trabajo. Moscú quiere que el encuentro se celebre la «próxima semana», entre el 10 y el 15 de agosto, aunque asume que podría retrasarse. «Es difícil predecir cuántos días tomarán sus preparativos», reconoció.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 100.000 euros de multa para una cadena con un gimnasio en Oviedo que impuso el reconocimiento facial en el acceso
  2. 2 Un hombre de 66 años, herido grave tras ser arrollado por un tren en Pola de Siero
  3. 3 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  4. 4 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  5. 5 Las carabelas portuguesas se extienden por la costa asturiana
  6. 6 «¿Y esto, para qué sirve?»: los objetos más curiosos de la Feria de Muestras
  7. 7 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  8. 8 La sorpresa de Jesús Calleja a Asun, la asturiana de 75 años que lucha por «recuperar el valor de los pueblos»
  9. 9 Cortado el acceso por el puente de Eduardo Castro, en Gijón, tras la caída de cableado ferroviario
  10. 10 Escapa de un control, drogada y sin carné y acaba chocando contra un árbol en Gozón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump y Putin se reunirán en los próximos días para hablar sobre Ucrania

Trump y Putin se reunirán en los próximos días para hablar sobre Ucrania