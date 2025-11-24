El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El exprimer ministro británico David Cameron, en una imagen de archivo. EP

El exprimer ministro británico David Cameron saca a la luz su batalla contra el cáncer de próstata

El que fuera líder del Partido Conservador detalla que recibió tratamiento hace un año y pide al Gobierno promueva pruebas tempranas al ser la enfermedad más común que sufren los hombres en el Reino Unido

I. Ugalde

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:19

Comenta

El ex primer ministro de Reino Unido David Cameron ha revelado este lunes que hace cerca de un año le fue diagnosticado cáncer de próstata ... y tuvo que someterse a tratamiento. «Siempre esperas lo mejor. Tienes una resonancia magnética con algunas manchas oscuras y piensas que probablemente todo esté bien. Pero cuando llega el resultado de la biopsia te dicen que tienes cáncer de próstata», ha relatado el que fuera inquilino de Downing Street de 2010 a 2016.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  3. 3 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  4. 4 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  5. 5 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  6. 6

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  7. 7 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto
  8. 8 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  9. 9

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  10. 10

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El exprimer ministro británico David Cameron saca a la luz su batalla contra el cáncer de próstata

El exprimer ministro británico David Cameron saca a la luz su batalla contra el cáncer de próstata