Nigel Farage con su panel de deportaciones. EFE

Farage quiere deportar a 600.000 inmigrantes ilegales del Reino Unido: los talibanes están «listos» para recibirlos

El líder del partido ultra Reform UK recibe el inesperado apoyo de los islamistas afganos, que exigen ayuda humanitaria a cambio

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:09

El martes, el líder del partido ultraderechista británico Reform UK, Nigel Farage, anunció su plan de repatriar hasta 600.000 inmigrantes irregulares en caso de ... que alcance el poder. Y aseguró que lo logrará llegando a acuerdos con países de los que procede la mayoría, con un presupuesto de unos 2.300 millones de euros. Mencionó tres: Eritrea, Irán y Afganistán. Hoy, los talibanes le han respondido que están de acuerdo con la idea. «Preparados y listos», ha afirmado uno de los líderes del grupo integrista afgano al diario 'The Telegraph'.

