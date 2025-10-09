Fracasan las dos mociones de censura de la Eurocámara contra Von der Leyen
La ultraderecha y la extrema izquierda afean a la política alemana las concesiones a EE UU en el acuerdo comercial con la UE y su «inacción» la situación en Gaza
Jueves, 9 de octubre 2025, 12:14
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha superado sin sorpresas las dos mociones de censura presentadas en su contra por la ... ultraderecha y la extrema izquierda. Las iniciativas estaban condenadas al fracaso ya que el grupo mayoritario de la Eurocámara, el Partido Popular Europeo, y los socios de coalición -los socialdemócratas y liberales- anunciaron que respaldarían el gabinete de la política alemana.
En el debate previo a la votación, el lunes, quedaron claros los puntos de fricción para el grupo de los Patriotas por Europa (del que forma parte la formación de Marine Le Pen, Salvini, Vox y Orbán). El grupo ultraderechista criticó a la alemana por cerrar un acuerdo comercial con EE UU que supone «una derrota» para Europa. Su portavoz, Joan Bardella señaló que Von der Leyen «está dando todo a nuestros competidores: nuestras fábricas, nuestros trabajos... y condenando a nuestras empresas».
Para el grupo de La Izquierda, la presidenta de la Comisión ha aceptado «todas las demandas» del presidente estadounidense Donald Trump y no ha actuado ante la ofensiva israelí sobre Gaza. La eurodiputada del grupo, Manon Aubry fue más allá y acusó a la alemana de «complicidad con el genocidio».
Socialdemócratas y liberales, socios de gobierno del PPE, aseguraron que apoyarían a la alemana, pero que su respaldo «no es incondicional». La portavoz del grupo S&D, Iratxe García, advirtió de que «la Comisión Europea no puede sostenerse con aquellos que niegan el cambio climático o la violencia machista» e instó a la política alemana a decidir «entre enemigos antieuropeos o aliados europeos». «Nuestro apoyo no es incondicional. Queremos ver los frutos», zanjó.
El mensaje de los liberales fue similar. Su líder, Valérie Hayer, aprovechó su intervención para llamar «trolls» a la extrema derecha y la extrema izquierda, pero admitió que «la mayoría proeuropea no funciona». Ante esta situación, pidió a la Comisión que «mire hacia el centro, no hacia los extremos».
