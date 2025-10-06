Von der Leyen se enfrenta a dos mociones de censura del Parlamento Europeo

La presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, encara una semana complicada en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Tras salir airosa de ... una moción de censura contra su Ejecutivo en julio, la política alemana enfrenta otras dos iniciativas en su contra, presentadas por el grupo ultraderechista de los Patriotas por Europa y por el grupo parlamentario de La Izquierda. Aunque estas dos mociones -que se votarán el jueves a mediodía- están condenadas al fracaso, pondrán a prueba una vez más la confianza de la Eurocámara en Von der Leyen, cuya gestión ha sido muy criticada incluso por los partidos de la gran coalición que respalda a su gabinete.

Tanto los Patriotas como La Izquierda criticaron este lunes, durante el debate previo a la votación, el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos, que consideran «una derrota» para Europa. «Está dando todo a nuestros competidores: nuestras fábricas, nuestros trabajos... y condenando a nuestras empresas», denunció Joan Bardella, que pertenece al partido de Le Pen, Agrupación Nacional.

Para La Izquierda, Von der Leyen «ha capitulado» frente al presidente estadounidense, Donald Trump, y ha aceptado «todas sus demandas». Su portavoz, Manon Aubry, criticó además la «inacción» de la Comisión Europea frente a la ofensiva israelí sobre Gaza y acusó a la política alemana de «complicidad con el genocidio».

Aliados de coalición

Los aliados de Von der Leyen en la Eurocámara prometieron respaldarla. La formación a la que pertenece, el Partido Popular Europeo (PPE), señaló «el abuso» que los grupos políticos están haciendo del instrumento de la moción de censura para su propia «propaganda». El dirigente del PPE, Manfred Weber, subrayó que Europa «enfrenta enormes desafíos» y, por ello, necesita estabilidad. «Tenemos una Comisión que está trabajando y está cumpliendo lo prometido. Ustedes sólo saben estar en contra. ¿Dónde estaban Le Pen, Salvini y Orbán cuando Von der Leyen estaba luchando por cerrar un acuerdo con Washington?», lanzó al grupo de los Patriotas.

Socialdemócratas y liberales, socios de gobierno del PPE, aseguraron que apoyarán a la alemana, pero que su respaldo «no es incondicional». La portavoz del grupo S&D, Iratxe García, advirtió de que «la Comisión Europea no puede sostenerse con aquellos que niegan el cambio climático o la violencia machista» e instó a la política alemana a decidir «entre enemigos antieuropeos o aliados europeos». «Nuestro apoyo no es incondicional. Queremos ver los frutos», zanjó.

La iniciativa está condenada al fracaso, pero deja claro el descontento con la política alemana

El mensaje de los liberales fue similar. Su líder, Valérie Hayer, aprovechó su intervención para llamar «trolls» a la extrema derecha y la extrema izquierda, pero admitió que «la mayoría proeuropea no funciona». Ante esta situación, pidió a la Comisión que «mire hacia el centro, no hacia los extremos» y exigió «más acciones y menos palabras», sobre todo en materia de competitividad y en la aplicación del informe elaborado por Mario Draghi.

Terry Reintke, de los Verdes, instó al Ejecutivo comunitario a «estar a la altura» en materia climática, social, laboral y de vivienda. También aseguró que Von der Leyen «nunca debe dar por sentado el apoyo» de su grupo parlamentario. El grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) pidió que Bruselas «respete las decisiones» de los Estados miembros; mientras que la Europa de las Naciones Soberanas -la formación más a la derecha del hemiciclo- afirmó que la política alemana «ha acabado con la confianza de los ciudadanos, metiéndonos en una guerra que no es la nuestra», refiriéndose al apoyo europeo a Ucrania frente a Rusia.

Durante su turno de réplica, la presidenta de la Comisión Europea destacó que Europa vive «su momento más precario en décadas» y reclamó un mensaje de unidad. «Nuestros adversarios están incitando activamente nuestra división. Es una trampa y no debemos caer en ella», advirtió.