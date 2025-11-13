El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Multitudinario acto en el jardín de París inaugurado en memoria de los fallecidos. AFP

«Francia está en un perpetuo combate contra el terrorismo», advierte Macron

El presidente galo reivindica el «espíritu de resistencia» de los ciudadanos en el décimo aniversario de los atentados del 13-N

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:10

Comenta

Diez años después de los peores atentados del Estado Islámico en Francia, el país sigue llorando a las 132 víctimas mortales de los ataques terroristas ... del 13 de noviembre de 2015. Pero también reivindica no haber sucumbido ante el odio y el fundamentalismo de los yihadistas. «Esos terroristas se enfrentaron a personas mucho más valientes que ellos. París resistió, Francia resistió y la República resistió», defendió este jueves el presidente francés, Emmanuel Macron, durante el discurso de clausura de la ceremonia del décimo aniversario de los atentados en la sala Bataclan, el Estadio de Francia y en las terrazas de París.

