Francia juzgará al comandante de un barco de la 'flota fantasma' rusa

El Tribunal de Brest juzgará por un delito de falta de colaboración al comandante de un petrolero, que supuestamente forma parte de la 'flota fantasma' ... de Rusia para exportar petróleo y evitar las sanciones occidentales. La Fiscalía de esa localidad de Bretaña (noroeste de Francia) lo indicó este jueves tras el arresto el día antes del responsable de la embarcación y de otro tripulante. Ese segundo detenido fue liberado sin cargos. Ambos son de nacionalidad china.

El comandante del barco no será juzgado finalmente por una hipotética implicación en la incursión de drones en Dinamarca la semana pasada. Aunque la web especializada The Maritime Executive indicó que esa embarcación pudo haber servido «como plataforma de lanzamiento» de esas naves robotizadas, la Justicia gala considera que no hay pruebas suficientes que justifiquen esa sospecha, más allá del hecho de que navegó cerca de las costas danesas. Por ese motivo, el responsable de la embarcación solo será procesado por un delito de falta de colaboración. Pueden castigarlo en Francia con una pena máxima de dos años de prisión y una multa de 15.000 euros.

La embarcación se encuentra retenida desde el pasado fin de semana en el puerto de Saint-Nazaire, en el noroeste del territorio galo. Soldados franceses seguían inspeccionando el jueves por la mañana el interior del barco, sancionado por la Unión Europea por formar parte de la 'flota fantasma' rusa. Con 244 metros de eslora, este petrolero cambió varias veces de nombre en los últimos años y, por ese motivo, es conocido como 'Pushpa' o 'Boracay'. También modificó varias veces su bandera y actualmente lleva la de Benín.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió que los países europeos «aumenten la presión» sobre la 'flota fantasma' desde la cumbre informal en Copenhague. De hecho, puso como ejemplo el control efectuado en el puerto del noroeste de Francia. Aunque se desconoce el origen de los drones que sobrevolaron sobre varios aeropuertos y una base militar en Dinamarca, las autoridades danesas acusaron a Moscú. Ese incidente tuvo lugar pocas semanas después de la incursión de una veintena de drones rusos en el espacio aéreo polaco y de que tres cazas del país euroasiático vulneraran el espacio aéreo estonio durante 12 minutos.