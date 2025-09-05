El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Velo islámico en un tribunal de justicia. EFE

Francia prohíbe «vestimentas religiosas» en la escuela oficial de jueces

El Gobierno galo pretende defender el laicismo en las instituciones públicas del país

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:29

El Gobierno de Francia ha anunciado este viernes una modificación de la normativa de la Escuela Nacional de la Magistratura -donde se forman jueces y ... fiscales- para prohibir que ninguno de los alumnos use «vestimentas con connotaciones religiosas», para defender el laicismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  3. 3

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  4. 4 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  5. 5 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  6. 6 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8 Un camión ardiendo causa retenciones a la altura de Parque Principado
  9. 9 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón
  10. 10

    La calle San Antonio de Gijón tendrá mobiliario urbano disuasorio como pidió Podemos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Francia prohíbe «vestimentas religiosas» en la escuela oficial de jueces

Francia prohíbe «vestimentas religiosas» en la escuela oficial de jueces