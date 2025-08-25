El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Angela Merkel se fotografía con refugiados sirios e iraquíes llegados a Berlín en 2015. Reuters

La frase que persigue a Merkel diez años después de la crisis de los refugiados: «Lo lograremos»

La entonces canciller alemana abrió las puertas del país ala ola de solicitantes de asilo, la mayoría sirios, pero la decisión generó numerosas críticas con el paso del tiempo, sobre todo de la ultraderecha

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Berlín

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:29

En el verano de 2015, y en plena crisis de los refugiados en Europa, Angela Merkel se mostró contundente en una rueda de prensa: «Lo ... lograremos». La entonces canciller alemana pretendía animar a su país ante la llegada masiva de solicitantes de asilo en busca de su integración y, en parte, como solución a la falta de mano de obra en determinados sectores. No se imaginaba que aquellas palabras seguirían siendo objeto de debate diez años después. La frase persigue a la líder conservadora, a quien muchos le reprochan su política de 'puertas abiertas' a aquella oleada de migrantes. Incluso el actual jefe del Estado germano y compañero de partido, Friedrich Merz, ha asumido que «no hemos conseguido lo que ella quería».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  3. 3 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  4. 4 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  5. 5 Las puntuaciones de Manuel Rosety a los jugadores del Sporting de Gijón frente al Ceuta
  6. 6 El Real Madrid ya está en Oviedo para enfrentarse esta noche al conjunto azul
  7. 7

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa
  8. 8 Villa despide a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés
  9. 9 «Hemos pasado la noche en vilo con el fuego a las puertas de casa»
  10. 10

    La implantación de la zona de bajas emisiones en Avilés traerá el control de aparcamientos libres con cámaras o sensores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La frase que persigue a Merkel diez años después de la crisis de los refugiados: «Lo lograremos»

La frase que persigue a Merkel diez años después de la crisis de los refugiados: «Lo lograremos»