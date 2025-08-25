El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de migrantes trata de abandonar la costa de Francia con rumbo al Reino Unido. Reuters

Europa frente a la inmigración: así ha cambiado una década después de su mayor crisis

La ultraderecha saca rédito de un fenómeno que cada vez polariza más a la sociedad, a pesar de que las llegadas irregulares han caído sustancialmente desde el pico de 2015

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:29

Hace diez años, Europa vivió su mayor crisis migratoria hasta la fecha. Más de 1,8 millones de migrantes entraron de forma irregular en la ... Unión Europea -a la que aún pertenecía el Reino Unido-. Más de un millón solicitó asilo. La gran mayoría procedía de tres países musulmanes con importantes conflictos internos: Siria (350.000 solicitantes de asilo), Afganistán (175.000) e Irak (120.000). Y Alemania fue su principal país de destino: recibió 476.000 solicitudes de asilo y calculó que, en total, acogió en torno a un millón de inmigrantes. Hungría y Suecia sintieron aún mayor presión: el país que ahora preside Viktor Orbán y abandera el rechazo más frontal a la inmigración procesó 1.800 solicitudes por cada 100.000 habitantes, una tasa récord, mientras que el país escandinavo quedó en 1.667.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  3. 3 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  4. 4 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  5. 5 Las puntuaciones de Manuel Rosety a los jugadores del Sporting de Gijón frente al Ceuta
  6. 6 El Real Madrid ya está en Oviedo para enfrentarse esta noche al conjunto azul
  7. 7

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa
  8. 8 Villa despide a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés
  9. 9 «Hemos pasado la noche en vilo con el fuego a las puertas de casa»
  10. 10

    La implantación de la zona de bajas emisiones en Avilés traerá el control de aparcamientos libres con cámaras o sensores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Europa frente a la inmigración: así ha cambiado una década después de su mayor crisis

Europa frente a la inmigración: así ha cambiado una década después de su mayor crisis