El Gobierno en funciones de Países Bajos se rompe por discrepancias sobre las sanciones a Israel

Las discrepancias sobre la política a seguir con Israel dejan tocada de muerte la coalición de gobierno en Países Bajos. La salida del partido Nuevo ... Contrato Social (NSC) reduce el Ejecutivo a sólo dos formaciones: los liberales de derechas VVD y el partido de los granjeros BBB. El desencadenante de esta crisis fue la dimisión el viernes del ministro de Asuntos Exteriores, Caspar Veldkamp, del NSC. Dejó el cargo porque no se había aprobado ninguna sanción contra el régimen de Benjamín Netanyahu y sus planes de ocupación total de Gaza y de promover más asentamientos de colonos en Cisjordania. A Veldkamp se unieron más dimisiones, las de los ministros de Asuntos Sociales, Eddy van Hijum; Educación, Eppo Bruins; Interior, Judith Uitermark, y Sanidad, Danielle Jansen, todos del mismo partido.

Es un nuevo capítulo en la crisis institucional en la que se encuentra sumido Países Bajos, un miembro clave de la Unión Europea. Su actual Gobierno está en funciones desde la ruptura de la primera coalición el 3 de junio, cuando dejó el Ejecutivo el partido de ultraderecha PVV, encabezado por Geert Wilders, debido a discrepancias en la política migratoria. El próximo 29 de octubre están convocadas elecciones anticipadas.

«No tengo suficiente confianza en que en las semanas que vienen, meses o incluso el próximo año pueda actuar de forma adecuada como ministro de Asuntos Exteriores. Se me limita el espacio para llevar a cabo mi propia política y para marcar el rumbo que considero necesario», argumentó Veldkamp. Se había comprometido en el Parlamento a presentar medidas adicionales contra Israel, aunque sin el visto bueno de su socios de coalición, que no son partidarios de endurecer la postura del Gobierno contra Netanyahu. Mientras que los ministros de NSC quieren prohibir la importación de productos que procedan de los asentamientos israelíes, los otros dos partidos consideran que una medida así va «demasiado lejos».

Elecciones en octubre

Tras esta nueva implosión en el seno del Gobierno, el próximo miércoles está previsto otro debate parlamentario para abordar la crisis política abierta en la quinta economía europea. El primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, mostró su malestar por la renuncia en bloque de los cinco ministros de Nuevo Contrato Social. «Debemos respetar estas decisiones, pero las lamentamos profundamente. Sobre todo considerando la responsabilidad que tiene el gabinete en esta fase interina», subrayó Schoof . Por su parte, el partido BBB –miembro de la coalición– también censuró la postura de sus hasta ahora socios de gobierno. Y criticó que su salida se produjo antes de las votaciones: «Mientras las conversaciones aún estaban en curso, se marcharon, dejando caos a su paso».

Este nuevo cisma pone contra las cuerdas al Ejecutivo. Se veía venir. La gota que colmó el vaso fue la declaración oficial de Naciones Unidas de la hambruna en la Franja. A eso se suma el despliegue militar de Israel que amenaza con aplastar Ciudad de Gaza si Hamás no entrega las armas y libera a los rehenes.

«Todos vemos el enorme sufrimiento y todos deseamos que la situación humanitaria mejore. Sin embargo, esta observación no ha llevado a una conclusión conjunta entre los tres partidos de la coalición», constató Schoof. El país queda pendiente de los comicios anticipados de finales de octubre para resolver una crisis política que sigue sumando capítulos.