Caspar Veldkanp, ministro de Exteriores que acaba de dimitir. Efe

El Gobierno en funciones de Países Bajos se rompe por discrepancias sobre las sanciones a Israel

Dimiten cinco ministros del partido NSC por la negativa de sus socios de coalición a tomar medidas contra Tel Aviv por la invasión de Gaz a

J. Gómez Peña

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:25

Las discrepancias sobre la política a seguir con Israel dejan tocada de muerte la coalición de gobierno en Países Bajos. La salida del partido Nuevo ... Contrato Social (NSC) reduce el Ejecutivo a sólo dos formaciones: los liberales de derechas VVD y el partido de los granjeros BBB. El desencadenante de esta crisis fue la dimisión el viernes del ministro de Asuntos Exteriores, Caspar Veldkamp, del NSC. Dejó el cargo porque no se había aprobado ninguna sanción contra el régimen de Benjamín Netanyahu y sus planes de ocupación total de Gaza y de promover más asentamientos de colonos en Cisjordania. A Veldkamp se unieron más dimisiones, las de los ministros de Asuntos Sociales, Eddy van Hijum; Educación, Eppo Bruins; Interior, Judith Uitermark, y Sanidad, Danielle Jansen, todos del mismo partido.

