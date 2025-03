Groenlandia vota bajo la amenaza de Trump

Daniel de Lucas Martes, 11 de marzo 2025, 00:16 | Actualizado 10:41h. Comenta Compartir

Con los ojos de medio mundo puestos en Groenlandia, la isla más grande del planeta celebra elecciones parlamentarias en este territorio autónomo del reino de ... Dinamarca. Donald Trump ha mostrado reiteradamente su interés en hacerse con este pedazo de tierra en el Ártico, incluso amenazando con utilizar la fuerza para obtener su control «de una forma u otra». Los líderes groenlandeses y daneses han insistido varias veces en que su nación no está en venta, aunque las ansias del magnate no se han visto frenadas y sigue soñando con Groenlandia, sus minerales, su petróleo, pero sobre todo sus tierras raras y su posición estratégica. Esta serie de declaraciones han espoleado al nacionalismo groenlandés. En las urnas no se dirimirá un sí o un no a la independencia, con la que están de acuerdo la inmensa mayoría de los 57.000 habitantes, sino que lo que está en juego es la velocidad del proceso soberanista.

Sin citar los comicios, el mandatario estadounidense este domingo manifestó su apoyo «firme» al derecho de los isleños a «determinar su propio futuro». Aunque no está sobre la mesa una eventual anexión a Estados Unidos, Trump se dirige al pueblo groenlandés: «Si así lo deciden, ¡les daremos la bienvenida como parte de la Mayor Nación nunca habida en el Mundo, los Estados Unidos de América!» Noticias relacionadas El primer ministro de Groenlandia responde a Trump: «No queremos ser estadounidenses» Sólo el 6% de los groenlandeses está a favor de ser parte de EE UU Trump resbala en el hielo de Groenlandia Trump no descarta recurrir al ejército para tomar Groenlandia y el Canal de Panamá Groenlandia, el viejo caramelo de Trump «Trump es imprevisible» El primer ministro de Groenlandia y candidato a la reelección, Mute Egede, ha cargado este lunes contra Trump y sus declaraciones respecto al territorio ártico: «Hay un orden mundial que se tambalea en muchos frentes y un presidente de Estados Unidos que es muy imprevisible, de tal manera que hace que la gente se sienta insegura». Unas acciones que, en opinión de Egede, provocan que la población «no quiera acercarse tanto» a Washington como en el pasado y pide que el inquilino de la Casa Blanca les trate con «respeto», algo que considera que «no ha hecho últimamente desde que asumió el cargo». Como territorio semiautónomo, desde 1979 Groenlandia tiene su propio Gobierno que gestiona los asuntos internos mientras Copenhague se reserva la política monetaria, las relaciones exteriores y la Defensa y otorga una ayuda anual para cubrir las necesidades de los groenlandeses, con 560 millones de euros que suponen la mitad del presupuesto del Ejecutivo de la isla y un cuarto de su Producto Interior Bruto (PIB). Desde 2009 el Estatuto de Autonomía contempla que pueda declarar su independencia, previo acuerdo con el Ejecutivo danés para la convocatoria de un referéndum, cuyo resultado debería ratificar el Parlamento de Dinamarca. Con apenas 57.000 habitantes, nueve de cada diez inuit, la mayor parte de la población se concentra en la costa sur de la isla más grande del mundo, situada entre Europa y Norteamérica, frente a Canadá. El hielo cubre el 85% de los más de dos millones de kilómetros del territorio, escondiendo los tesoros que hacen tan atractivo al territorio. Un censo de 41.000 personas están llamadas a las urnas para elegir a los 31 diputados de su Cámara legislativa entre seis papeletas, de las que cinco partidos abogan por la independencia. El sondeo de Verian, uno de los pocos publicados, concede la victoria a Comunidad Inuit, formación de izquierda ecologista, que revalidaría su victoria de 2021 y podría reeditar su coalición con Simiut, partido socioldemócrata que sería la segunda fuerza más votada. Ambos apuestan por alcanzar la soberanía y plantean convocar una consulta tras las elecciones, pero de una forma más gradual y con unos plazos más amplios que los de la oposición, que muestra una mayor determinación para acelerar los tiempos. La influencer más popular del país, Qupanuk Olsen, se presenta como contraposición al actual Gobierno, ganando notoriedad con su fuerte apuesta independentista y una supuesta voluntad de cooperar con Washington. Greenland (Denmark), Verian poll:



IA~LEFT: 31% (−6)

S~S&D: 22% (−8)

D~RE: 19% (+10)

N-*: 17% (+5)

A~RE: 10% (+3)



+/− vs. 2021 election result



Fieldwork: 22–27 January 2025

Sample size: 497



➤https://t.co/dNq2L3eYXl



Parliamentary election 11 March 2025 pic.twitter.com/zmRpNFKCwn — Europe Elects (@EuropeElects) February 19, 2025 Consenso contra EE UU Pero los isleños se muestran radicalmente en contra de una anexión a Estados Unidos. Según un sondeo publicado hace mes y medio por el diario danés 'Berlingske' y el groenlandés 'Sermitsiaq', el 85% rechaza ser parte de la nación norteamericana y sólo el 6% se pronuncia a favor. La enorme isla ártica, de un tamaño cuatro veces el de España, esconde una gran riqueza mineral de tierras raras, por lo que, como Ucrania, Trump ha puesto su punto de mira en este territorio, que además goza de una posición estratégica entre América y Europa y brinda un acceso privilegiado al círculo polar ártico. Actualmente EE UU mantiene la base espacial de Pituffik, el destacamento más septentrional del ejército norteamericano. Los sondeos también arrojan que la mayoría de los groenlandeses quiere la independencia. Eso sí, no a cualquier precio y sobre todo si supone un perjuicio para el nivel de vida de un territorio en el que el 40 % de los ingresos los aporta el Estado danés. Así, la mitad de las exportaciones tienen como destino la Dinamarca continental, de donde también proceden el 55% de las importaciones. «Groenlandia es nuestra. No queremos ser estadounidenses, tampoco daneses, somos groenlandeses. Los estadounidenses y su líder deben entenderlo. No estamos en venta y no pueden comprarnos sin más, porque nuestro futuro lo decidimos nosotros en Groenlandia», resume el primer ministro Egede.

