El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maximilian Krah, diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania. AFP

Investigan por corrupción y lavado de dinero a un diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania

Los fiscales germanos acusan a Sebastian Krah de dejarse sobornar regularmente por China

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Corresponsal. Berlín

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:34

Nada más perder su inmunidad parlamentaria por decisión del Bundestag, agentes de la Policía germana han procedido este jueves al registro de las oficinas y ... vivienda del diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) Maximilian Krah, sospechoso de dejarse sobornar por China y de lavado de dinero. «Se trata de un intento de intimidación política. Observo relajado la investigación», ha declarado el polémico político de la formación xenófoba y antieuropea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  3. 3 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  4. 4 El xatu milagro de Fontaciera
  5. 5 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  6. 6 Fallece Alfonso Toribio, exdecano de los Arquitectos y alma de Tribuna Ciudadana, a los 77 años
  7. 7

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  8. 8

    Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»
  9. 9

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  10. 10 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Investigan por corrupción y lavado de dinero a un diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania

Investigan por corrupción y lavado de dinero a un diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania