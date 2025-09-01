El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. EFE

Italia y Francia abren una guerra por los impuestos para atraer a los multimillonarios

El Gobierno de Meloni considera «sin fundamento» la acusación del Ejecutivo francés de que hace «competencia desleal» fiscal con su régimen para superricos

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:39

Los Gobiernos de Italia y Francia vuelven a enzarzarse después de que el el primer ministro galo, Francois Bayrou, acusara este domingo al Ejecutivo de ... Giorgia Meloni de «competencia desleal»por su política fiscal para atraer a los grandes contribuyentes. Las palabras de Bayrou, pronunciadas durante una entrevista televisiva, fueron respondidas de inmediato por un duro comunicado de la oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el que se tildan de «absolutamente sin fundamento» sus argumentos y se asegura que es Italia la que, en cambio, sufre por la existencia de «paraísos fiscales europeos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  2. 2

    Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»
  3. 3 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  4. 4 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  5. 5 Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo
  6. 6

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  7. 7 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  8. 8

    Óscar Cortés pone la guinda al proyecto del Sporting de Gijón
  9. 9 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  10. 10

    El mayor ejemplar de carabela portuguesa recogido en Asturias medía 28 centímetros de vela y pesaba 250 gramos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Italia y Francia abren una guerra por los impuestos para atraer a los multimillonarios

Italia y Francia abren una guerra por los impuestos para atraer a los multimillonarios