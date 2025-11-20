El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El jefe del ejército francés, Fabien Mandon, mantuvo una reunión el lunes con Macorn y Zelenski en el Elíseo. AFP

El jefe del ejército francés pide sacrificios a la población frente a una hipotética guerra con Rusia

Las polémicas declaraciones de Fabien Mandon, que dice que hay que «aceptar perder a los hijos», coinciden con la publicación del kit de supervivencia que finalmente incluye la hipótesis de un conflicto bélico

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:58

Comenta

El tradicional Congreso de los Alcaldes en Francia ha tenido este año un protagonista inesperado. A pesar de que este jueves intervino en esa cita ... anual el primer ministro, Sébastien Lecornu, la repercusión de sus palabras difícilmente superará las del jefe del Estado Mayor, Fabien Mandon. El principal responsable del ejército galo pidió el martes a los ediles que le ayuden a mentalizar a la población ante una hipotética guerra directa entre los países de la OTAN y Rusia la próxima década.

