El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los 21 jerarcas nazis se sentaron hace 80 años en el banquillo de la sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg. EFE

Los Juicios de Núremberg cumplen 80 años con el Derecho Internacional debilitado

El proceso juzgó a los máximos responsables nazis y sentó las bases de la Carta de Derechos Humanos Internacionales

Alin Blanco

Alin Blanco

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:19

Comenta

Este jueves se cumplen 80 años de los Juicios de Núremberg, los procesos que sentaron en el banquillo a los jerarcas nazis responsables de las ... atrocidades cometidas hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Aquellas sentencias, que sentaron las bases del Derecho Penal Internacional y modelaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, parecen haber perdido fuerza en el contexto de impunidad actual. Las órdenes de arresto emitidas contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no se han ejecutado en ninguno de sus viajes a los países aliados, y la autoridad de los organismos de Justicia internacionales ha quedado aparentemente debilitada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  2. 2

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  3. 3 La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: cinco puertos requieren cadenas
  4. 4 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  5. 5 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  6. 6

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  7. 7 Fiesta en Gijón por los ocho años de Bella Vida
  8. 8 La predicción de la vidente Benita Joao: este es el número que va a ganar El Gordo de la Lotería de Navidad 2025
  9. 9 El acusado de la muerte del dj Eloy Malnero en Gijón afronta tres años y medio de cárcel
  10. 10 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los Juicios de Núremberg cumplen 80 años con el Derecho Internacional debilitado

Los Juicios de Núremberg cumplen 80 años con el Derecho Internacional debilitado