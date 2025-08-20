El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de policía vigilan el Hotel Bell, en Epping, donde se alojan más de 100 solicitantes de asilo. AFP

La Justicia británica pone en jaque la política de alojamiento de refugiados en hoteles

El Tribunal Superior de Londres ordena vaciar uno de estos inmuebles tras las protestas y varios ayuntamientos barajan solicitar la misma medida

María Rego

María Rego

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:28

La política de alojamiento de refugiados en hoteles impulsada por gobiernos conservadores en el Reino Unido, y que ahora le toca gestionar al laborista Keir ... Starmer, se encuentra en jaque. El Tribunal Superior de Londres firmó el pasado martes una orden temporal que obliga a vaciar uno de los más de 200 establecimientos que dan techo a solicitantes de asilo en territorio británico tras semanas de protestas a sus puertas. La decisión afecta, en concreto, al Hotel The Bell de Epping, a unos 32 kilómetros de la capital, pero abre la puerta a que ayuntamientos de otras localidades con negocios hosteleros destinados a la acogida exijan la aplicación de la misma medida. El populista Nigel Farage, líder de Reform UK y también de los sondeos de opinión, ya ha advertido de que las instituciones locales controladas por su formación harán todo lo posible por lograrlo. «Ahora sabemos que juntos podemos ganar», dijo al diario 'Daily Telegraph'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  2. 2 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  3. 3 Muere atropellado un ciclista vasco en la recta de Turanzas, en Posada de Llanes
  4. 4

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  5. 5 Vega-Arango, expresidente del Sporting: «Nací sportinguista, a los pies de El Molinón, y así seguiré siempre»
  6. 6 Fallece Ramón Pichel, expresidente de la Federación de Prácticos de Puerto de España
  7. 7 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  8. 8 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  9. 9 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  10. 10 El discurso de boda de Brooklyn Beckham fue una «puñalada» al corazón de David y Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Justicia británica pone en jaque la política de alojamiento de refugiados en hoteles

La Justicia británica pone en jaque la política de alojamiento de refugiados en hoteles