El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresidente Nicolas Sarkozy abraza a su mujer, Carla Bruni, antes de presentarse en la prisión de La Santé. AFP

La Justicia francesa confirma la condena de Sarkozy por la financiación ilegal de su campaña de 2012

La decisión obliga de nuevo al expresidente de Francia a llevar durante varios meses un brazalete electrónico, dispositivo que le permite evitar su encarcelamiento por el caso Bygmalion

Enric Bonet

Enric Bonet

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:19

Comenta

Al expresidente francés Nicolas Sarkozy le duran poco tiempo las buenas noticias. Apenas dos semanas después de su excarcelación tras haber pasado 20 días en ... una prisión en París, el exjefe del Estado galo ha sufrido este miércoles otro revés judicial. La Corte de Casación ha desestimado el recurso de sus abogados y ha condenado de manera definitiva al exmandatario conservador por la financiación ilegal de la campaña presidencial de 2012. Con esta decisión, el equivalente francés del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de un año de prisión (con seis meses condicionales), pronunciada en febrero de 2024 por los jueces en segunda instancia, por el caso Bygmalion.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  4. 4

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  5. 5

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  6. 6 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  7. 7 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  8. 8

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento
  9. 9 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  10. 10

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Justicia francesa confirma la condena de Sarkozy por la financiación ilegal de su campaña de 2012

La Justicia francesa confirma la condena de Sarkozy por la financiación ilegal de su campaña de 2012