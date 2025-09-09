El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. EFE

Kallas apuesta por la unidad europea para «acabar con el sufrimiento» en Gaza

La jefa de la diplomacia europea pide continuar el diálogo con Israel, ya que «no llegaremos a ningún lado si no hablamos»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:45

La preocupación de la ciudadanía por la situación humanitaria en Gaza se ha convertido en un clamor en la Unión Europea (UE), con protestas que ... han recorrido todos los países del bloque. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha asegurado este martes ante el Parlamento Europeo, que Europa no ha permanecido «mano sobre mano» ante la catástrofe humanitaria que vive la Franja. Sin embargo, ha admitido que «tenemos que hacer más» y ha pedido «unidad» entre los países europeos para «acabar con el sufrimiento en Gaza».

