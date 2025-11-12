El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Starmer, en el Parlamento británico. Afp

El laborismo se mueve en busca de otro líder ante la impopularidad de Starmer

Los escándalos en el Gobierno británico y el auge ultra acorralan al primer ministro, que plantea la subida de impuestos que prometió no aplicar

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:54

Comenta

En el inicio de 2021, cuando aún seguían vigentes las restricciones impuestas para combatir la pandemia de covid-19, Keir Starmer fue expulsado de un ... bar. «¡Fuera de mi pub!», le repetía a gritos el dueño. Era uno de sus votantes, pero se sentía traicionado. «No ha cumplido como líder de la oposición», criticaba. El guardaespaldas del político laborista medió en la trifulca. El Reino Unido estaba entonces metido en una etapa de gobiernos conservadores que se prolongó 14 años, hasta junio de 2024, cuando Starmer arrolló en las elecciones y obtuvo la mayoría en el Parlamento para el grupo socialista. Pero ni así ha logrado ser un líder querido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  3. 3 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  4. 4

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  5. 5

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  6. 6

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  7. 7

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  8. 8 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  9. 9

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  10. 10

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El laborismo se mueve en busca de otro líder ante la impopularidad de Starmer

El laborismo se mueve en busca de otro líder ante la impopularidad de Starmer