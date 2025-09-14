El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tras reunirse el viernes en París con el presidente de la Asamblea Nacional. AFP

Lecornu busca reeditar en Francia la coalición entre conservadores para salvar a Macron

El nuevo primer ministro tiene la difícil misión de hacer recortes sociales para reducir la deuda y, a la vez, evitar que las huelgas paralicen el país

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:46

El flamante primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha priorizado en los primeros días en el cargo las reuniones con los barones de los partidos ... afines al presidente, Emmanuel Macron, y de la derecha tradicional de Los Republicanos (LR). Antes de empezar unas difíciles negociaciones presupuestarias con las oposiciones, el hasta ahora titular de Defensa, que tomó posesión el miércoles y aún no ha compuesto su Gobierno, quiere tapar las grietas de la anterior coalición gubernamental, y que probablemente revalidará.

