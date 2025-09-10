El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sébastien Lecornu junto al presidente galo, Emmanuel Macron. AFP

Sébastien Lecornu, el influyente (y discreto) escudero de Macron

El flamante primer ministro de Francia ha llevado las riendas de la cartera de Defensa desde 2022 y era uno de los integrantes del último Gobierno con vínculos más estrechos con el presidente

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:49

El flamante primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, es una figura fruto de los ocho años de presidencia de Emmanuel Macron. Cuando se sumó en ... la primavera de 2017 a las filas del entonces presidente más joven de la Quinta República, se trataba de un desconocido para el gran público. Desde entonces, Lecornu, de 39 años, se ha convertido en uno de los escuderos más fieles del jefe del Estado. Es el único político que ha estado presente en todos los Gabinetes desde que Macron llegó al Elíseo. Una fidelidad que ahora le vale como recompensa su designación al frente del Ejecutivo en medio de la actual crisis política, económica y social en Francia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  2. 2

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  3. 3 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  4. 4 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  5. 5 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  6. 6 Tres heridos al chocar un coche contra un talud en Luarca
  7. 7

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa
  8. 8 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  9. 9 Un avilesino sin carné roba un coche en Mieres y se empotra drogado contra una farola en Salinas
  10. 10 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sébastien Lecornu, el influyente (y discreto) escudero de Macron

Sébastien Lecornu, el influyente (y discreto) escudero de Macron