Sébastien Lecornu, el influyente (y discreto) escudero de Macron

El flamante primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, es una figura fruto de los ocho años de presidencia de Emmanuel Macron. Cuando se sumó en ... la primavera de 2017 a las filas del entonces presidente más joven de la Quinta República, se trataba de un desconocido para el gran público. Desde entonces, Lecornu, de 39 años, se ha convertido en uno de los escuderos más fieles del jefe del Estado. Es el único político que ha estado presente en todos los Gabinetes desde que Macron llegó al Elíseo. Una fidelidad que ahora le vale como recompensa su designación al frente del Ejecutivo en medio de la actual crisis política, económica y social en Francia.

De los siete jefes del Gobierno que ha habido en el país vecino desde 2017, Lecornu es seguramente el dirigente con vínculos más estrechos con el jefe del Estado. Ya estuvo a punto de escogerlo como director de campaña para los comicios presidenciales de 2022. Macron también había pensado en él para que asumiera las riendas gubernamentales en diciembre del año pasado, cuando Francia se había adentrado (otra vez) en las arenas movedizas de la incertidumbre debido a la moción de censura que tumbó a Michel Barnier. Pero entonces se decantó por François Bayrou, ante las amenazas del veterano democristiano de retirar a los diputados de su partido (MoDem) de la coalición presidencial.

Tras el fracaso este lunes de la moción de confianza de Bayrou, rechazada por una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, Macron vuelve a su plan original. Y apuesta por un perfil continuista, lo que supone un riesgo teniendo en cuenta la importante contestación a la que hace frente, tanto en el Parlamento como en la opinión pública. La principal diferencia respecto a los veteranos Barnier y Bayrou es la edad. Lecornu representa el tercer responsable del Ejecutivo más joven en la historia de la Quinta República. Su nombramiento supone un premio para este profesional de la política.

Artífice del aumento del gasto militar

Los estrechos vínculos entre el presidente y el flamante primer ministro se han ido construyendo a lo largo de los últimos ocho años. Nacido en el norte de la región de París en 1986, militó desde su adolescencia en la derecha tradicional de Los Republicanos (LR). Gracias a ello, este licenciado en Derecho, y reservista de la Gendarmería, ejerció como asistente parlamentario, consejero ministerial, alcalde, senador… Esa militancia también le permitió tejer una buena relación con el expresidente Nicolas Sarkozy.

Lecornu se sumó al macronismo tras el fracaso de la campaña presidencial del conservador François Fillon, salpicado a principios de 2017 por el escándalo por los empleos ficticios de su mujer y sus hijos en la Asamblea Nacional. Primero, empezó como secretario de Estado en el Ministerio de Ecología y luego dio el salto a Territorios. También se había encargado de la compleja cartera de Ultramar antes de asumir Defensa.

Tras convertirse en la primavera de 2022 en el ministro de Defensa más joven en la historia contemporánea de Francia —para encontrar a otro más precoz hay que remontarse a la Revolución Francesa—, Lecornu ha sido el gran artífice del incremento de las inversiones armamentísticas para hacer frente al desafío de la guerra de Ucrania. Llevó su firma en 2023 la ley de programación militar, cuya finalidad era que en 2030 el gasto castrense fuera de 64.000 millones de euros, el doble que en 2017. Un objetivo finalmente adelantado tres años.

Implicado en la respuesta a la revuelta de los «chalecos amarillos»

No obstante, Lecornu no se ganó la confianza de Macron gracias a su gestión de las Fuerzas Armadas, sino unos años antes con su implicación en la organización del «gran debate», una iniciativa (con un éxito más que relativo) con la que intentó responder a la revuelta de los «chalecos amarillos» a principios de 2019. Curiosamente, este dirigente, bastante discreto a nivel mediático, asume su mayor responsabilidad en un momento en que vuelve a una de las sociedades más bulliciosas de Europa. Su toma de posesión tiene lugar este miércoles al mediodía coincidiendo con las protestas en contra de la austeridad del movimiento ciudadano «Bloquearlo todo».

Je veux dire sincèrement à nos compatriotes que je mesure leurs attentes et que je connais les difficultés.



«Soy consciente de las expectativas y dificultades de nuestros compatriotas», aseguró en la red social X tras su nombramiento. Además de la contestación social y la fragmentación parlamentaria —deberá suavizar la oposición de los socialistas y la extrema derecha si quiere evitar una muerte súbita en la Cámara Baja—, Lecornu puede perder algunas plumas a causa del trabajo de los jueces.

La Fiscalía Nacional Financiera empezó a investigarlo de manera preliminar en la primavera de 2023 después de que el diario digital Mediapart revelara su presunta implicación en un posible caso de favoritismo en la adjudicación de contratos públicos. Se trata de otro frente que puede debilitarlo. Su tarea no resultará nada fácil.