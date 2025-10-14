Lecornu acepta suspender la reforma de las pensiones hasta las presidenciales de 2027 para suavizar la oposición socialista

La posibilidad de una muerte súbita en el Parlamento del segundo Gobierno de Sébastien Lecornu pierde fuelle en Francia. El responsable del Ejecutivo galo ha ... anunciado este martes por la tarde una suspensión de la aplicación de la reforma de las pensiones hasta finales de 2027, año en que están previstas las próximas elecciones presidenciales. «No habrá ningún aumento de la edad a partir de ahora y hasta enero de 2028», aseguró Lecornu durante su discurso de política general. Fue una intervención breve de 35 minutos dedicada exclusivamente al difícil debate presupuestario de este otoño, que ya le costó el cargo a su predecesor, François Bayrou, a principios de septiembre.

Tras el culebrón de la semana pasada, marcado por la dimisión de Lecornu el lunes por la mañana y su designación de nuevo el viernes por la noche, el primer ministro utilizó su intervención para suavizar la oposición del Partido Socialista (PS). En las manos de los diputados de esta formación de centro-izquierda se encuentra el futuro del actual responsable del Ejecutivo, si alguna de las mociones de censura que serán debatidas el jueves supera el umbral de la mayoría absoluta.

El PS había exigido a Lecornu una suspensión «inmediata» y «total» de la impopular medida de 2023, que incrementó la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. Su aplicación resulta progresiva, y estaba previsto que se alcanzaran los 64 años en 2030. Con el anuncio de esta tarde, Lecornu apuesta por una medida parecida a la que exigía la dirección de los socialistas, pero no es exactamente la misma. Esa formación de centro-izquierda aún no ha anunciado qué consigna de voto dará para las mociones de censura de esta semana. Está previsto que lo haga durante esta tarde. La gran mayoría de los partidos de la oposición han anunciado que votarán a favor. Y el desenlace dependerá de unos pocos votos.