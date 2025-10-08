El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís

Macron inicia la cumbre franco-árabe en París en medio de la vorágine política

A la cita ministerial que se centrará en la reconstrucción de Gaza podría acudir el Secretario de Estado de EE UU Marco Rubio

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:29

Comenta

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiso dar un espaldarazo a la esquiva paz en Gaza organizando junto a Arabia Saudí una conferencia para impulsar ... el reconocimiento internacional del Estado palestino en el seno de Naciones Unidas. Fue una iniciativa que secundaron multitud de países, pero que repudiaron tanto Estados Unidos como Israel. Precisamente, sus líderes, Donald Trump y Benjamín Netanyahu, firmaron poco después una propuesta de plan de paz para la Franja que, a la postre, se ha convertido en el primer rayo de esperanza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  5. 5 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  6. 6 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  7. 7 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  8. 8 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  9. 9 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  10. 10 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Macron inicia la cumbre franco-árabe en París en medio de la vorágine política

Macron inicia la cumbre franco-árabe en París en medio de la vorágine política