Un quiosco de prensa en Niza. Reuters

Macron propone «etiquetar» a los medios para combatir las noticias falsas

Conservadores y extrema derecha acusan al presidente francés de querer ejercer como un «jefe de la censura» con su iniciativa para medir la veracidad en la Prensa

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:38

Comenta

Con su popularidad por los suelos, y sin la posibilidad de presentarse en las elecciones presidenciales de 2027 debido al tope constitucional de dos mandatos, ... el presidente francés, Emmanuel Macron, pesa cada vez menos en la política interna en su país. Para revertir esta tendencia y atraer los focos mediáticos, el inquilino del Elíseo ha multiplicado en las últimas semanas los actos con agrupaciones de lectores de la prensa local y regional en aras de luchar contra las noticias falsas. Su propuesta estrella durante esa gira, sin embargo, ha generado un gran revuelo en Francia: la creación de un «etiquetado» que distinga entre aquellos medios de comunicación que difunden una información veraz y contrastada y los que publican bulos.

